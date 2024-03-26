×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'dan transfer açıklaması: 'Beni geri alın, kendimi tavsiye ediyorum!'

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo#Aston Villa
Galatasaraydan Aston Villaya kiralanan Nicolo Zaniolodan transfer açıklaması: Beni geri alın, kendimi tavsiye ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 11:04

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan ve bu sezonun başında satın alma opsiyonlu olarak Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız, ülkesinin basınına verdiği röportajda Serie A'ya geri dönmek istediğini belirtti. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Sezon başında Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu. 5 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya giden Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro olarak belirlenmişti.

Gözden KaçmasınMHKnın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü Hugh Dallasın Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya ile yaptığı konuşma olay oldu...MHK'nın Galatasaray - Antalyaspor maçı toplantısı gündeme bomba gibi düştü! Hugh Dallas'ın Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya ile yaptığı konuşma olay oldu...Haberi Görüntüle

SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR

Bu sezon Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanan İtalyan yıldız, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada İngiliz temsilcisinden ayrılmak ve Serie A'ya dönmek istediğini söyledi.

Galatasaraydan Aston Villaya kiralanan Nicolo Zaniolodan transfer açıklaması: Beni geri alın, kendimi tavsiye ediyorum

"KENDİMİ TAVSİYE EDEBİLİRİM"

İtalya basınına konuşan Zaniolo, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam. Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim. İtalya'yı çok özlüyorum. Arkadaşlarımı, ailemi, oğlumu. Ama artık geleceğimi belirlemek kulüplere kalmış durumda. Bonservisim Galatasaray'da." dedi.

Haberin Devamı

Roma'nın yeni teknik direktörü Daniele De Rossi ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan 24 yaşındaki futbolcu, "O antrenörlük yapmak için doğmuş." açıklamasını yaptı.

Galatasaraydan Aston Villaya kiralanan Nicolo Zaniolodan transfer açıklaması: Beni geri alın, kendimi tavsiye ediyorum

Öte yandan haberde Nicolo Zaniolo ile Serie A'dan Milan ve Fiorentina'nın ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'ın oyuncudan beklentisinin 20 milyon euro olduğu ve istenen bedel karşılandığında Zaniolo'nun satışına yönetim tarafından onay verileceği kaydedildi.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 31 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti.

Gözden KaçmasınTrabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili kimler PFDKya sevk edilecek İşte liste...Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili kimler PFDK'ya sevk edilecek? İşte liste...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Nicolo Zaniolo#Aston Villa

BAKMADAN GEÇME!