Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'dan transfer açıklaması: 'Beni geri alın, kendimi tavsiye ediyorum!'

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Sezon başında Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyordu. 5 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'ya giden Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro olarak belirlenmişti.

SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR

Bu sezon Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanan İtalyan yıldız, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada İngiliz temsilcisinden ayrılmak ve Serie A'ya dönmek istediğini söyledi.

"KENDİMİ TAVSİYE EDEBİLİRİM"

İtalya basınına konuşan Zaniolo, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam. Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim. İtalya'yı çok özlüyorum. Arkadaşlarımı, ailemi, oğlumu. Ama artık geleceğimi belirlemek kulüplere kalmış durumda. Bonservisim Galatasaray'da." dedi.

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Roma'nın yeni teknik direktörü Daniele De Rossi ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan 24 yaşındaki futbolcu, "O antrenörlük yapmak için doğmuş." açıklamasını yaptı.

Öte yandan haberde Nicolo Zaniolo ile Serie A'dan Milan ve Fiorentina'nın ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'ın oyuncudan beklentisinin 20 milyon euro olduğu ve istenen bedel karşılandığında Zaniolo'nun satışına yönetim tarafından onay verileceği kaydedildi.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 31 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti.