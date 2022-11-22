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Vincenzo Montella, Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü Mourinho’ya önerdi

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Montella
Vincenzo Montella, Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgünü Mourinho’ya önerdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

Adana Demirspor’un başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella eski öğrencisi Yunus Akgün ile övgü dolar ifadeler kullandı.

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10 yıl Roma forması giyen ve teknik direktörlük kariyerine de başkent ekibinde başlayan Montella, Corriere dello Sport’a verdiği röportajda G.Saray’ın genç yıldızını da eski takımına önerdi.

BEN HÂLÂ ROMA TARAFTARIYIM

“Ben hala Roma taraftarıyım. Roma’da doğdum ve büyüdüm. Başka takımı tutma ihtimalim yok. Hatta kız kardeşlerim bile Roma taraftarıdır” diyen 48 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: “Roma’yı takip ediyorum. Kolay sezon olmuyor. Çok önemli oyuncular sakatlandı; Dybala ve Spinazzola. Statta. atmosfer hep harika. Takım bence Mourinho ile başarılı olacak. Roma’ya Yunus Akgün’ü önerebilirim. G.Saray’da şu an iyi bir dönem geçirmiyor ama çok ilginç yetenekleri olan bir hücum oyuncusu,”

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Montella

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