Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran arasındaki maç tarihe geçti! 8 golün atıldığı karşılaşmada korkutan sakatlık...

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın B Grubu ilk maçında İngiltere ve İran karşı karşıya geldi.

Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla geçti.

İngiltere'nin galibiyet gollerini 35. dakikada Bellingham, 43 ve 62. dakikalarda Saka, 45. dakikada Sterling, 71. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada Grealish kaydetti.

İran'ın golleri ise 66 ve 90+13. dakikada biri penaltıdan olmak üzere Mehdi Taremi'den geldi.

KORKUTAN SAKATLIK

İngiltere-İran karşılaşmasının ilk devresinde İran'da korkutan bir sakatlık yaşandı.

İran'ın kalecisi Beiranvand'ın takım arkadaşı Hosseini ile çarpışması sonucu yaşadığı sakatlık maça damgasını vurdu.

Maçın 8. dakikasında İngiltere'de Harry Kane'nin yaptığı ortada İran kalecisi Alireza Beiranvand, Kayserispor forması giyen takım arkadaşı Majid Hosseini ile çarpışarak yerde kaldı.

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Yaklaşık 8 dakika süren tedavisinin ardından Beiranvand, mücadeleye devam etmek istedi ancak kısa süre sonra başının döndüğünü işaret ederek kendisini yere bıraktı.

Maça devam edemeyen 30 yaşındaki file bekçisi sedyeyle kenara gelirken burnunda kırık şüphesi olduğu öğrenildi.

TARİHE GEÇEN UZATMA

Beiranvand'ın yerine Seyed Hosseini oyuna dahil olurken uzun süren sakatlık nedeniyle ilk yarının sonuna tam 14 dakika eklendi.

İlk yarıdaki 14 dakikalık uzatma aynı zamanda Dünya Kupası'nda bir rekor olarak da tarihe geçti.

119 DAKİKALIK MAÇ

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise 10 dakikalık uzatma oynatılırken toplamda 23 dakikalık ekleme yapıldı. Karşılaşmanın son anlarından yaşanan penaltı pozisyonunda oyun bir süre daha dururken İngiltere - İran maçı 119 dakikada bitti.

TARİHE GEÇEN GOL

İran filelerini oyuna girdikten 49 saniye sonra havalandıran Marcus Rashford, Dünya Kupası tarihinde bu şekilde en hızlı üçüncü golü kaydetti.

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16 saniye | Richard Morales (2002)

26 saniye | Ebbe Sand (1998)

49 saniye | Marcus Rashford (2022)

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

30. dakikada İngiltere’nin atağında B. Saka’nın sağ çizgiden içeriye çevirdiği pasa, ceza sahası sağ çaprazından Mount’un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

32. dakikada İngiltere’de Trippier’in kullandığı kornerde kale önünde topa iyi yükselen Maguire’nin kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada İngiltere’nin atağında sol kanattan L. Shaw’ın ceza sahasına yaptığı ortada Bellingham yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada İngiltere’de Shaw’ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Magurie kafayla penaltı noktasının gerisinde Saka’nın önüne indirdi. Yerde seken topa sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Saka, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 2-0

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45+1. dakikada İran’ın çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta Bellingham, topu Kane’nin önüne bıraktı. Harry Kane’nin ceza sahası dışı sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği topa Sterling yakın köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

56. dakikada İngiltere’de orta alanda topu alan Sterling, verdiği pasta Kane’nin tek pasıyla tekrar topu önünde buldu. Önündeki boş alanı iyi değerlendiren Sterling, ceza sahasına girerken defansın müdahalesi sonrası top kornere çıktı.

62. dakikada İngiltere’de Sterling, sağ çaprazda Saka’yı gördü. Topla birlikte ceza sahasına giren Saka, topu sola çekti ve yerden vuruşunda defanstan seken top kalecinin sağından ağlara gitti. 4-0

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65. dakikada İran’ın atağında sağ çaprazda topla buluşan Gholizadeh’nın yerden savunma arkasına gönderdiği topu kontrol edip düzgün bir vuruş yapan Mehdi Taremi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

71. dakikada İngiltere’nin atağında Marcus Rashford, ceza sahası içinde topu rakipten kurtararak çektiği şutla topu filelere gönderdi. 5-1

90. dakikada savunma arkasına atılan topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Wilson’un pasında Grealish topu boş ağlara gönderdi. 6-1

90+8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sardar Azmoun’un vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

90+13. dakikada VAR uyarısı sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Taremi, meşin yuvarlağı kaleci Pickford’un sağından filelere gönderdi. 6-2