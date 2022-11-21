Canlı: İngiltere - İran (Dünya Kupası Maçı)

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2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor.

Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: İNGİLTERE 0-0 İRAN

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER



İngiltere XI: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane

İran XI: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Karimi.

İNGİLTERE İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

İngiltere İran maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İNGİLTERE

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nu 10 maçta 26 puanla (8G 2B) domine eden, EURO 2020'de final oynama başarısı gösteren İngiltere, Uluslar Ligi'nin 2022-23 versiyonunda bir anda dibe vurdu. 6 maçta sadece 3 puan (3B) toplamaları ve Katar vizesi alamayan Macaristan'a içerde-dışarda kaybetmeleri moralleri biraz bozdu. Ancak şunu da unutmamak lazım, İngiltere Premier Lig sonrası değil arasında Dünya Kupası oynanacak. Kadrodaki 26 oyuncunun 25'i Premier Lig'den ve bu oyuncular yoğun bir tempo (~60 maç) sonrası turnuvaya gelip pertleri çıkmış bir hâlde Katar'da mücadele etmeyecekler. Dünyanın en zor ligi için depoladıkları enerji ile Dünya Kupası'nda olacaklar... Premier Lig'in ilk 15 maçına 12 gol sığdırmış Harry Kane formda. İngiltere dışından gelen tek isim Jude Bellingham, Almanya Bundesliga'da (Borussia Dortmund) harika bir sezon (22 maç - 9 gol 3 asist) geçiriyordu. Takımda göze çarpan tek eksik Reece James, onu da Kieran Trippier ya da Trent Alexander-Arnold kompanse edecek.

İRAN

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İran ise Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore ile mücadele etti, el ele kupa vizesi aldılar. Kadrolarında Kayserispor'dan tanıdığımız Ali Karimi ve Majid Hosseini yer alıyor. 3-4 sezon öncesinin yıldızlarından Alireza Jahanbakhsh o 3-4 sezonun gerisinde. Bu yıl Feyenoord formasıyla 15 resmi maçta sadece 2 gol atabildi. Takımın öne çıkan ismi Mehdi Taremi! Taremi turnuvaya formda geliyor. Porto'da 19 resmi maç oynadı, 21 gol katkısı (13 gol 8 asist) yaptı. Asya Elemeleri'nde de oldukça başarılıydı ancak tek bir adamla nereye kadar giderler bilinmez...