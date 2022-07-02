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Vera Pauw 35 yıllık suskunluğunu bozdu! Tecavüze ve cinsel saldırıya uğradım

#Vera Pauw#Hollanda#Futbol
Vera Pauw 35 yıllık suskunluğunu bozdu Tecavüze ve cinsel saldırıya uğradım

Şu anda İrlanda Kadın Futbol Milli Takımını çalıştıran, Hollanda Kadın Futbol Takımının eski futbolcusu ve teknik direktörü Vera Pauw, futbolculuk döneminde federasyon yetkilileri tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

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İrlanda Kadın Futbol Milli Takımı teknik direktörlüğü yapan Vera Pauw, Hollanda'da kadın futbolunun profesyonel anlamda oynanmasının öncüleri arasında gösteriliyor.

Hollanda Kadın Futbol Milli Takımında 14 yıl forma giyen, 2004-2008 yılları arasında Hollanda Kadın Futbol Milli Takımında teknik direktörlük yapan Vera Pauw, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

"35 yıldır dünyadan, ailemden, takım arkadaşlarımdan ve, attık kabul ediyorum ki kendimden bir sır sakladım." cümlesiyle başlayan açıklamada Vera Pauw, futbolculuk döneminde uğradığı cinsel istismarı anlattı.

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"BİR TECAVÜZ VE İKİ CİNSEL SALDIRI YAŞADIM"

Genç bir futbolcuyken Hollanda'da önde gelen bir futbol yetkilisi tarafından maruz kaldığım tecavüzü bana en yakın olanlar bile bilmiyor. Daha sonra buna iki erkek tarafından yapılan iki cinsel saldırı daha eklendi. Geçtiğimiz yıllarda davamın Hollanda'daki futbol otoritelerince duyulmasını sağlamaya çalıştım ama boşuna uğraştım. Oradaki bazı insanlar yaşadığım tecavüz ve cinsel saldırıları dünyaya açmamda bana destek olacaklarına sessiz kalmamı tercih ettiler.

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"BASINDA BANA KARŞI HABERLER YAPILACAKTIR"

Artık sessizliği paylaşamam. Hollanda Futbol Federasyonu'na yaptığım 5 başvurudan istediğim sonucu alamayınca Hollanda polisine yaşadığım tecavüz ve cinsel saldırılarla ilgili ihbarda bulundum. Bunun zaten sonun başlangıcı olduğunu hissediyorum ama daha fazla kalp ağrısının da yolda olduğunu biliyorum. Hollanda basınında, yaptığım suçlamalara karşı olarak çeşitli haberler çıkacağını ve suçlamalarımın asılsız olacağını göstermek için adımlar atılacağını biliyorum. Yaptığım ve yapamadığım her şeyin sorumluluğunu alıyorum.

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"UMARIM GENÇ FUTBOLCULAR BENDEN GÜÇ ALIP HİKAYELERİNİ PAYLAŞIR"

Hikayem doğru, bana inanın. Yaşadıklarımı dünyaya açarak gözleri hiç istemediğim şekilde üzerime çekeceğimin farkındayım ama genç futbolcuların ve antrenörlerin benden güç alıp öne çıkarak hikayelerini paylaşacak kadar cesur hissedeceklerini umuyorum. Ben ve ailem için zor bir dönem olacak. Zaten çok az kalan özel hayatıma saygı gösterimesini istiyorum.

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Son olarak bana desteklerini ileten İrlanda Kadın Futbol Takımı'ndaki çalışma arkadaşlarım, futbolcularım, federasyon yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu destek olmasa yaşadıklarımı ve acılarımı dünyayla paylaşamazdım.

Saklayacak bir şeyim kalmadığına göre artık 'Ben buyum' diyebilirim. Umarım özgür şekilde hayatıma devam edebilirim.

HOLLANDA FUTBOL FEDERASYONU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Vera Pauw'un açıklamasının ardından Hollanda Futbol Federasyonu konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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#Vera Pauw#Hollanda#Futbol

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