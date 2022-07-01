Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Haberin Devamı

NBA'de geçen hafta yapılan draftın ardından serbest oyuncu piyasası da resmi olarak başladı. Takımlarıyla sözleşmeleri sona eren veya opsiyon sezonlarına giren oyuncular uzun süreli be yüksek meblağlı sözleşmelere imza attılar.

Serbest oyuncu piyasasının ilk gününde atılan imzaların toplam değeri 1.5 milyar doları geçti.

NIKOLA JOKIC'TEN TARİHE GEÇEN İMZA

NBA'de son iki normal sezonun MVP'si seçilen Nikola Jokic, takımı Denver Nuggets ile 5 yıl ve 264 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı. Bu imza, NBA tarihinin en yüksek ücretli anlaşması olarak tarihe geçti. Sırp yıldız, 2027/28 sezonunda 60 milyon dolarlık çıkış opsiyonuna sahip olacak.

Bu sezon 74 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 33.5 dakikada 27.1 sayı, 13.8 ribaund 7.9 asist 1.5 top çalma ve 0.9 blok ortalamaları tutturdu. Sırp pivotun sayı ve ribaund rakamları kariyerinin en yüksek rakamları olurken, asist ortalamasında da ligde 8. sırada yer aldı. Jokic ayrıca %58 saha içi isabeti ve %81 serbest atış isabeti ile sezonu tamamladı. Jokic ayrıca bir sezonda 2000 sayı 1000 ribaund ve 500 asist barajlarını aşan tarihteki ilk oyuncu oldu.

Haberin Devamı

2020/21 sezonunda 16 kez triple-double yapan Jokic, geçen sezon bu sayıyı 19’a çıkardı. Jokic, 5 maç üst üste 35 veya daha fazla sayı kaydederek double-double yaptı ve Karl Malone’dan sonra bunu başaran ilk oyuncu oldu.

İLK GÜNÜN DİĞER DİKKAT ÇEKEN ANLAŞMALARI

Bradley Beal, takımı Washington Wizards ile 5 yıl 251 milyon dolarlık; Devin Booker, takımı Phoenix Suns ile 5 yıl 224 milyon dolarlık; Ja Morant, takımı Memphis Grizzlies ile 5 yıl 193 milyon dolarlık; Zach LaVine, takımı Chicago Bulls ile 5 yıl 215 milyon dolarlık; Karl-Anthony Towns, takımı Minnesota Timberwolves ile 4 yıl 224 milyon dolarlık; Lu Dort, takımı Oklahoma City Thunder ile 5 yıl 87.5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı.

KEVIN DURANT VE KYRIE IRVING TAKAS İSTEDİ

Geçen sezon Brooklyn Nets'te birlikte forma giyen yıldız basketbolcular Kevin Durant ve Kyrie Irving, serbest piyasanın ilk gününde Nets yönetiminden takaslarını istedi. İki oyuncunun da ismi Los Angeles Lakers ile anılırken özellikle Kyrie Irving'in Lakers'a gitmeye çok istekli olduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

JALEN BRUNSON'DAN 100 MİLYON DOLARLIK TAKAS

Serbest piyasa döneminin başlamasıyla Detroit Pistons'a Alec Burks, Nerlens Noel ve 2023 (Pistons), 2024(Heat) 2. tur draft hakkı ve 6 milyon dolar gönderen ve maaş bütçesinde yer açan New York Knicks, Dallas Mavericks'ten ayrılan Jalen Brunson ile 4 yıl 104 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ART ARDA İKİ KEZ MVP SEÇİLEN NIKOLA JOKIC'İN FİLM GİBİ HİKAYESİ

NBA tarihine geçen Nikola Jokic'in kariyer yolculuğu, beklenenden daha zorlu gelişti. Yalnızca çevresi değil, kendisi de bu seviyeye geleceğine çok fazla ihtimal vermemişti...

1995 yılında Sırbistan'da doğan Nikola Jokic, sporcu bir aileye sahip olsa da çocukluğu maddi açıdan zor şartlarda geçti. Büyük erkek kardeşi Strahinja Avrupa'da, küçük erkek kardeşi Nemanja ise ABD'de Detroit Mercy Üniversitesi'nde kolej basketbolu oynadı.

Haberin Devamı

DRAFT SONRASI 1 YIL AVRUPA'DA KALDI

Basketbol kariyerine Vojvodina Srbijagas kulübünün genç takımında adım atan Jokic, dominant performansı ile Mega Vizura takımının ilgisini çekti ve 2012 yılında profesyonel basketbol kariyerine adım attı. Sezonun uzun kısmını genç takım ile geçiren Nikola Jokic, A takımı ile Sırbistan Ligi'nde de oynama şansı buldu. Bir yıl sonra takımda daha fazla zaman ve sorumluluk alan Nikola Jokic, o senenin sonunda 2014 NBA Draft'ına katıldı ve Denver Nuggets tarafından 41'inci sırada seçildi. Ancak bir yıl daha Mega Vizura takımında forma giymeye devam etti ve NBA kariyerine 2015 - 2016 sezonunda adım attı.

Haberin Devamı

TACO REKLAMI DETAYI...

Jokic'in draft edildiği günle ilgili en ilginç detay ise, Jokic'in seçildiği esnada televizyonun yayından çıkıp taco reklamını yayına almasıydı...

"BERBAT OYNADIM, BARCELONA TEKLİF YAPMADI"

NBA'e gitmeden önce Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Jokic, transferi öncesinde son bir maçta forma giydi. Sırp yıldız, bu maçta özellikle savunmada hiçbir varlık gösteremeyince Katalan ekibi transferi yapmaktan vazgeçti ve Jokic Mega Vizura'da 1 yıl daha forma giydi. Cedevita Zagreb ile oynanan maçla ilgili olarak Jokic, "O maçta bana bir teklif yapmak için gelmişlerdi ancak ben çok kötü performans sergileyince teklifi beklemeye aldılar." açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

"HER GÜN 2-3 LİTRE KOLA İÇERDİM"

Ocak 2022'de Sırbistan'da bir röportaj veren Sırp yıldız, "Eskiden her gün 2 yada 3 litre kola içerdim. Son kolamı ABD'ye uçarken aldım ve sonrasında bir daha içmedim" diyerek önceliğini fiziğine vereceğini açıkça belirtti.

İLK BAŞTA 35 KİLO VERDİ

Nikola Jokic, Amerika kariyeri öncesi tam 35 kilo verdi ve hantal görüntüsünden kurtulup NBA'in hızına ayak uydurmak için ilk ciddi adımını attı. Çok fazla oynamayı beklemese de çaylak sezonunu en iyiler arasında tamamlamayı başardı. NBA'e adım attığı ilk günden itibaren saha içerisinde fark yaratmaya başlayan ve tüm otoriteleri şaşkına çeviren Jokic, her yeni sezonda hem kişisel hem de takım istatistiklerini yükseltti. İlk yılında en iyi çaylak takımına seçilen Sırp yıldız, 2018/19 yılında hem All-Star hem de All-NBA Takımı'na seçildi ve geçen yıl da MVP ödülünün sahibi oldu.

"BAŞLANGIÇTA SADECE YER KAPLIYORDUM AMA..."

"İlk hafta antrenmanlarında zorlandım" diyen Sırp yıldız, "Tüm takım arkadaşlarım daha fizikli ve atletik oyunculardı. İstedikleri şekilde smaç yapabiliyorlardı ve onları gördükten sonra bir şekilde eve geri dönmek istedim. Başlangıçta sadece benchte yer kaplıyordum ama şimdi 7. sezonumdayım." diyerek NBA kariyerinin ilk dönemlerini özetledi.

BİR KEZ DAHA KİLO VERDİ, KARŞILIĞINI MVP OLARAK ALDI

2018 yılında Denver Nuggets ile 5 yıllığına 148 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Jokic, koronavirüs pandemisinin etkisinde düzenlenen 2019/20 Bubble Sezonu'nun ardından fiziğine yatırım yapmaya devam etti ve geçtiğimiz sezonun Şubat ayında toplamda 25'e yakın kilo verdiğini açıkladı. Jokic'in bu azmi, ona geçtiğimiz sezonun MVP ödülünü getirdi.