Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Vedat Muriqi'ten Fenerbahçe'ye 475 bin euro daha!

#Muriqi#Fenerbahçe#Mallorca
Vedat Muriqiten Fenerbahçeye 475 bin euro daha

Fenerbahçe, Mallorca'ya bonservisiyle transfer olan Vedat Muriqi'ten para kazanmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin 2020 yılında 20 milyon Euro’ya Lazio’ya sattığı Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulübe para kazandırmaya devam ediyor.

9.5 milyon Euro’ya Mallorca’ya satılan Kosovalı santrforun bu transferinden Fenerbahçe, yüzde 5 oranında (475 bin Euro) pay alacak.

CLUB BRUGGE'E REKOR TRANSFER SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

7 Temmuz'da Club Brugge'e imza atmak üzere İstanbul'dan Belçika'ya doğru yola çıkan Vedat Muriqi, sağlık kontrollerinin ardından şoke olmuştu.

Club Brugge, sağlık kontrollerini bahane göstererek transferden vazgeçtiğini Lazio'ya iletti.

10 milyon euro bonservis bedeli üzerinde Lazio ile anlaşan Club Brugge, son anda vazgeçmeseydi kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferini yapmış olacaktı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev rövanşında yokFenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Dinamo Kiev rövanşında yok! Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muriqi#Fenerbahçe#Mallorca

BAKMADAN GEÇME!

Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk
Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

#Ukrayna
Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk
Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

#Ukrayna
Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram