Vedat Muriqi'ten Fenerbahçe'ye 475 bin euro daha!

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Fenerbahçe'nin 2020 yılında 20 milyon Euro’ya Lazio’ya sattığı Vedat Muriqi, sarı lacivertli kulübe para kazandırmaya devam ediyor.

9.5 milyon Euro’ya Mallorca’ya satılan Kosovalı santrforun bu transferinden Fenerbahçe, yüzde 5 oranında (475 bin Euro) pay alacak.

CLUB BRUGGE'E REKOR TRANSFER SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

7 Temmuz'da Club Brugge'e imza atmak üzere İstanbul'dan Belçika'ya doğru yola çıkan Vedat Muriqi, sağlık kontrollerinin ardından şoke olmuştu.

Club Brugge, sağlık kontrollerini bahane göstererek transferden vazgeçtiğini Lazio'ya iletti.

10 milyon euro bonservis bedeli üzerinde Lazio ile anlaşan Club Brugge, son anda vazgeçmeseydi kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferini yapmış olacaktı.