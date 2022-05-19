Vasilije Micic'in Olympiakos-Anadolu Efes maçında tarihi üçlüğü nasıl geldi? Ergin Ataman detayı ve maç sonu açıklamalar...

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Anadolu Efes'in Euroleague Final Four ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup ettiği maçta Vasilije Micic sahne aldı.

Sırp yıldız, son saniyede attığı müthiş üçlükle takımına hem galibiyeti hem finali getirdi.

İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI AMA...

Karşılaşmanın ilk iki çeyreğinde isabet bulmakta zorlanan Micic, sonrasında yakaladığı ritimle 15 sayıya ulaştı. Maç 73-70 iken iki serbest atış birden kaçırmasına karşın Ergin ataman'ın maç topunda ona güvenmesi dikkat çekti.

ERGİN ATAMAN MOLADA ÇİZDİ

Son top öncesinde mola alan Ergin Ataman'ın son 6 saniyede hücumu başlatmaları gerektiğini ve atışı Micic'in yapacağını söylemesi de ekranlara yansıdı.

Micic, 6 saniye kala hücuma başladı ve el üstünden attığı üçlükte isabeti buldu.

MICIC: SABIRLI KALMAMLA ALAKALIYDI

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Karşılaşma sonrası açıklamnalarda bulunan Micic, o anları şu ifadelerle anlattı:

Normal sezondaki maç gibiydi. Önceki şutları kaçırdım ama bu şutu sonunda attım. Şut girdi. Biz Shane ile birbirimizi kıskanmıyoruz. Bu şutu kimin attığının önemi yok. Son topta bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir şuttu. Çok mutluyum. Finale çıkmak çok özeldi. Pire'de erken şut kullanmıştım son saniyelerde. O gün kaçmıştı. Bugün girdi.

BU BENİM ŞEHRİM!

Hep Olympiakos taraftarıyla doluydu bu salon ama ben Belgradlıyım. Bu benim şehrim! Bugün biraz garip başladım. Ben hiçbir zaman maçı planlamam. Sakin kalmam gerekiyordu. Shane'den ilk yarıda inanılmaz bir katkı aldık. Alev aldı. Bizi oyunda tuttu. Elijah çok iyiydi. Maç iyi gidince kendime inanmam gerektiğini düşündüm.

1 SANİYEDE HER ŞEY DEĞİŞİR

Enerjim çok düştü kaçırdığım şutlarla beraber ama sakin kaldım. Böyle maçlarda 1 dakikada, 1 saniyede her şey değişir. Yapamıyorsan kötü karakterin vardı. Şutlar kaçırdım ama sonra soktum. Sadedece sabırlı kalmakla alakalıydı.

ERGİN ATAMAN'DAN 'SON TOP' AÇIKLAMASI

Başantrenör Ergin Ataman ise "Larkin çok yoruldu. Baldırına kramp girdikten sonra adamını geçememeye başladı. O yüzden son topta Micic'i planladık. Son 5-6 saniyede hücum edip beraberliği almak istedik bir kere. Micic'e oyunu okumasını istedim. Ben potaya atak et diyorum hep, o şut atıyor. Yine şut attı, soktu. Basketbol oyunu bu. Maçın ikinci yarısında çok iyi savunma yaptık. Bu şekilde kazandık" şeklinde konuştu.

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LARKIN'DEN MICIC'E ÖVGÜ

İnanılmaz bir maçtı. Çok zordur. Bu maç hep inişler çıkışlar yaşadık. Son ana kadar işin içinde kaldık. Şimdi şampiyonluğa odaklandık. Ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Zor bir maç, zor bir atmosfer. 22 numaralı adamım büyük şutu soktu. Kendi evinde daha iyi bir senaryo olamazdı. Finaldeyiz.

PLEISS: TARİH YAZDI VASA

Tarih yazdı Vasa, tarih yazdı. Herkesin gözünde çok önemliydi. Son saniyelerde ihtiyacımız olan şeyi verdi. İnanılmazdı. Sorumluluğu aldı, başardı. Alışıyorum finallere. Şaka şaka. Bu çok özel bir şey. Çok savaşıyorsunuz ve en iyi 2 takımdan biri oluyorsunuz. Son yıllarda ne kadar çok çalıştığımızı herkes biliyor. Bu son şut. Her şeyi değiştirdi.

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SINGLETON: BU ADAM SON MVP

Burası Final Four. Şampiyonluğa gidiyoruz. Sert savaşacaktık. Her şeyimizi sahaya koyduk. Kazanalım, kaybedelim bunu yaptık. Micic şutu attı. Bryant da çok iyi oynadı. İşte finale gidiyoruz. Maç sonuna gelince oyun kuruculardan birine top vermemiz lazımdı; Larkin veya Micic. Micic şutu attı. Bu adam zaten son MVP'ydi.