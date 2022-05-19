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Son Dakika: Anadolu Efes EuroLeague Final Four'da finale yükseldi! Olympiakos son topta kaybetti

#Turkish Airlines Euroleague Final Four#Olympiacos#Anadolu Efes
Son Dakika: Anadolu Efes EuroLeague Final Fourda finale yükseldi Olympiakos son topta kaybetti

Anadolu Efes, Euroleague Final Four ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi.

Olympiakos-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflarOlympiakos-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar
Olympiakos-Anadolu Efes maçından en özel fotoğraflar

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Euroleague Final Four yarı final mücadelesinde Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 77-74 kazanan Anadolu Efes, finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, ilk çeyreği 21-18 geride kapattı. İkinci periyotta iki takım da dengeli bir görünrü çizdi ve devreye Yunan ekibinin 43-42'lik üstünlüğüyle girildi.

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte üst üste bulduğu üçlük isabetleriyle maçı kontrolüne aldı ve son periyota 3 sayılık avantajla girdi.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan son periyotta Anadolu Efes, Micic'in son saniye üçlüğüyle finale yükseldi.

SALON: Stark

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs, Gytis Vilius

OLYMPIACOS: Walkup 5, Dorsey 11, Larentzakis, Fall 7, Sloukas 11, Martin 11, Vezenkov 5, Printezis 2, Papanikolaou 10, McKissic 12

ANADOLU EFES: Larkin 21, Beaubois, Singleton 5, Bryant 16, Moerman, Pleiss 8, Micic 15, Anderson, Dunston 12

1İNCİ PERİYOT: 21-18

İLK YARI: 43-42

3ÜNCÜ PERİYOT: 63-66

5 FAUL 35.00 Dunston, 38.59 Singleton (Anadolu Efes)

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#Turkish Airlines Euroleague Final Four#Olympiacos#Anadolu Efes

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