Son Dakika: Anadolu Efes EuroLeague Final Four'da finale yükseldi! Olympiakos son topta kaybetti

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Euroleague Final Four yarı final mücadelesinde Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 77-74 kazanan Anadolu Efes, finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, ilk çeyreği 21-18 geride kapattı. İkinci periyotta iki takım da dengeli bir görünrü çizdi ve devreye Yunan ekibinin 43-42'lik üstünlüğüyle girildi.

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte üst üste bulduğu üçlük isabetleriyle maçı kontrolüne aldı ve son periyota 3 sayılık avantajla girdi.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan son periyotta Anadolu Efes, Micic'in son saniye üçlüğüyle finale yükseldi.

SALON: Stark



HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs, Gytis Vilius



OLYMPIACOS: Walkup 5, Dorsey 11, Larentzakis, Fall 7, Sloukas 11, Martin 11, Vezenkov 5, Printezis 2, Papanikolaou 10, McKissic 12



ANADOLU EFES: Larkin 21, Beaubois, Singleton 5, Bryant 16, Moerman, Pleiss 8, Micic 15, Anderson, Dunston 12



1İNCİ PERİYOT: 21-18



İLK YARI: 43-42



3ÜNCÜ PERİYOT: 63-66



5 FAUL 35.00 Dunston, 38.59 Singleton (Anadolu Efes)