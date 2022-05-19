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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan 'şampiyonluk' açıklaması: '1 kaldı'

#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Euroleague
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Atamandan şampiyonluk açıklaması: 1 kaldı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek Euroleague finaline kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Euroleague Final Four ilk maçında Olympiakos'u 77-74 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri;

Öncelikle iyi dostum Bartzokas'ı tebrik ederim. Çok şanssızdı. Olympiakos'u tebrik ediyorum. 15 bin kişi neredeyse buradaydı. Onlar kuvvetli bir kulüp. Maç çok inişli çıkışlıydı. İyi başlamadık ama ikinci yarıda kontrolü aldık. 11-12 sayı öne geçtik. Sonlarda Larkin dizinde bir sorun yaşadı. Micic çok zorlandı. Olympiakos geri döndü. Çok zor bir maçtı. Şampiyonluğa kaldı 1

ANCAK ŞAMPİYON BİR TAKIM...

Mutluluğumu Türkiye'yle paylaşmak istiyorum. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı! Bir bayram da burada yaşıyoruz. Zor bir maçtı. Maça kötü başladık. Olympiakos sert ve iyi savunmaya başladı. İkinci yarıda kontrolü aldık. Çok yorulduk. Larkin'in 6-7 dakika kramp girdi ayağına. Gireceğini söyledi ama maçın başındaki müthiş performansını gösteremedi. Micic yoruldu. Bryant harika oynadı. Çok sayıda faul atışına gitti Olympiakos. Buradan bu galibiyetle ayrılmak... Ancak şampiyon bir takım böyle bir atmosferden galibiyetle ayrılabilirdi

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MAÇI HAK ETTİK

İlk kez bir Final Four'da böyle bir atmosfer gördüm. Belgrad'da değil de Pire'de oynadık sanki. 1 maç kaldı. 21 Mayıs'ta şampiyonluk maçı. En iyi şekilde oynayacağız. Şans bize güldü ama maçı hak ettik.

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#Anadolu Efes#Ergin Ataman#Euroleague

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