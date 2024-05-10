VAR'ı yok sayıp tarihin en büyük hatasını yaptılar

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önceki gün oynanan Real Madrid-Bayern Münih maçında futbol tarihinin en önemli hakem hatalarından biri yaşandı. 2-2’nin rövanşında Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya gelen takımların mücadelesinin 90+13. dakikasında ev sahibi takım 2-1 önde iken konuk ekip Matthijs De Ligt ile bir gol buldu. Ancak Polonyalı hakem Szymon Marciniak, pozisyon devam ederken yan hakem Tomasz Listkiewicz’nin ofsayt bayrağı kaldırması üzerine golü geçersiz saydı. Oysa VAR Protokolü gereği Marciniak ve Listkiewicz’in pozisyonun bitmesini beklemeleri gerekiyordu. Ancak Listkiewicz büyük bir hata yaparak bayrağını erken kaldırdı, Marciniak da ona uydu.

Marciniak düdüğü erken çaldı

Bayern Münih cephesi ve Alman medyası hakemlere büyük tepki gösterirken, golü geçersiz sayılan Matthijs De Light karşılaşma sonrası hakemin kendinden özür dilediğini iddia etti. Hollandalı futbolcu, “Hakem Marciniak düdüğü erken çaldı. Kararın VAR yardımıyla verilmesi gerekiyordu. Bu çok açık bir kuraldır. Hakemlerin her zaman Real Madrid’in yanında olduğunu söylemek istemiyorum ama bugün farkı yaratan buydu. Yan hakem bana ‘Üzgünüm, hata yaptım’ dedi. Bu utanç verici ama günün sonunda yenilgiden dolayı hakemi suçlayacak değilim” dedi. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel de hakemlerin kural ihlali yaptığını öne sürerek şunları söyledi:

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Tuchel: Özür dilemenin anlamı yok

“Bu bir yarı final, özür dilemenin yeri değil. İki büyük kural ihlali yapıp sonra özür dilemenin zamanı değil. Hepimiz hata yapmadan oynamak zorundayız. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu. Bu seviyedeki hakemlerin böyle hatalar yapmaması gerekiyor. Sözlerinizi tutmadığınızda özür dilemenin bir anlamı yok ama elbette sporcular olarak bunu kabul etmek zorunda kalıyoruz” dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18. kez finale yükselen ve bunların 14’ünde kupayı kaldıran Real Madrid, 15. şampiyonluk için 1 Haziran Cumartesi günü Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maç, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

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