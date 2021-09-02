Van Dijk: Türkiye - Karadağ maçından gelen sonuç bize yardımcı olacak

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerinden Hollanda'da kaptan Virgil Van Dijk, Norveç ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Van Dijk, "Yediğimiz golle beraber her şey berbat oldu. Golde hepimiz ofsayt çizgisi için ileri gittik ama Cody geri çekildi. Böyle şeyler olabilir. O golden sonra istekliydik. Kazanmak için yeterli fırsatlarımız oldu. Oyunu kazanabilirdik ama onlar da kazanabilirdi." dedi.

Hollandalı futbolcu Norveç'in golünü atan Erling Haaland ile ilgili kendisine yöneltilen soruya Van Dijk, "O harika bir forvet, ona karşı her zaman hazırlıklı olmalısınız." cevabını verdi.

"TÜRKİYE'DEN GELEN SONUCU ÖĞRENDİK"

Van Dijk, grupla ilgili ise "Norveç'e karşı kazanmalıydık. Önümüzde hala fırsatlar var. Önümüzdeki maçlarda bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Türkiye'den gelen sonucu öğrendik. Bize yardımı olacak ancak diğer ülkelerden gelen sonuçlara bağımlı kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...