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VakıfBank, seriye galibiyetle başladı! Lig üçüncülüğü...

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Vakıfbank#THY
VakıfBank, seriye galibiyetle başladı Lig üçüncülüğü...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 18:10

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4’üncülük etabı ilk maçında konuk olduğu Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etti.

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Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 3-4’üncülük etabı ilk karşılaşmasında VakıfBank’ı konuk etti. VakıfBank, 20-25, 19-25 ve 18-25’lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlı ekip, 12 Nisan Cuma günü saat 14.00’te VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak ikinci maçı da kazanması durumunda ligi 3’üncü sırada tamamlayacak.

THYVAKIFBANK: 0-3
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Ebru Kaya, Mehmet Topal
TÜRK HAVA YOLLARI: Julia Bergmann 3, Diana Duarte 1, Kiera Van Ryk 20, Neriman Özsoy 8, Dicle Nur Babat 5, Silva Carneiro Macris 2, Derya Güç 1, Buse Kayacan Sonsırma (L)
VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi Guimaraes 15, Zehra Güneş 5, Aleksia Karutasu 16, Ali Frantti 13, Chiaka Ogbogu 8, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aylin Acar (L)
SETLER: 20-25, 19-25, 18-25
SET SÜRELERİ: 24’, 26’, 28’

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#Vodafone Sultanlar Ligi#Vakıfbank#THY

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