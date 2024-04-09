VakıfBank, seriye galibiyetle başladı! Lig üçüncülüğü...

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Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 3-4’üncülük etabı ilk karşılaşmasında VakıfBank’ı konuk etti. VakıfBank, 20-25, 19-25 ve 18-25’lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlı ekip, 12 Nisan Cuma günü saat 14.00’te VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak ikinci maçı da kazanması durumunda ligi 3’üncü sırada tamamlayacak.

THY – VAKIFBANK: 0-3

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ebru Kaya, Mehmet Topal

TÜRK HAVA YOLLARI: Julia Bergmann 3, Diana Duarte 1, Kiera Van Ryk 20, Neriman Özsoy 8, Dicle Nur Babat 5, Silva Carneiro Macris 2, Derya Güç 1, Buse Kayacan Sonsırma (L)

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi Guimaraes 15, Zehra Güneş 5, Aleksia Karutasu 16, Ali Frantti 13, Chiaka Ogbogu 8, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Aylin Acar (L)

SETLER: 20-25, 19-25, 18-25

SET SÜRELERİ: 24’, 26’, 28’