VakıfBank 6. kupa peşinde!

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Voleybolda Avrupa’nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi’ni 5 kez kazanarak erişilmesi güç bir başarıya imza atan VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ile oynayacağı finali de kazanarak, 6. kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Sarı siyahlı takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, önümüzdeki günlerde 3 kulvarda şampiyonluk maçlarına çıkacaklarını belirterek, “Üzerimizdeki baskı çok arttı ancak biz bu durumu seviyoruz. Baskı, hak edilmiş bir ayrıcalıktır” dedi.

Guidetti: En zorlu ve keyifli dönem

Yarı finaldeki Fenerbahçe Opet serisinde gerçekleştirdikleri geri dönüşe dikkat çeken Guidetti, “İlk maçtaki 3-0’lık mağlubiyetten sonra önümüzde tırmanmamız gereken bir dağ vardı. Oyuncularım kendilerine inandılar ve finale çıkmayı başardılar. Şimdi önümüzde önce Kupa Voley, ardından Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi var. Zorlu, heyecanlı, keyifli ve umarım yine kupalarla ve zaferlerle dolu bir dönem olacak” dedi.

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Bir gözümüz sürekli genç takımımızda

Altyapıya da büyük önem verdiklerini vurgulayan Guidetti, “Bir gözümüz her zaman genç takımımızda. Şu anki kadromuzda bulunan Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay ve Ayça Aykaç altyapımızdan yetişip Dünya, Avrupa şampiyonlukları yaşayan oyuncular. Yeni yıldızlar yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi. Takım kaptanı Gabi ise “Sezonun en zorlu dönemindeyiz ancak biz bu seviyelere alışkın bir takımız” diye konuştu.

İstikrarlı başarının sembolüyüz

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, istikrarlı başarı grafiklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “VakıfBank ülke sporunda, istikrarın, doğru yatırımın ve sürdürülebilir başarının sembolü haline geldi. Özkaynak yaklaşımımızla milli sporcular ve şampiyonlar yetiştirmemiz başarımızı temelini oluşturuyor. Profesyonel ve iyi işleyen bir sistemimiz bulunuyor. Bu sayede Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha finale ulaştığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılında finalde kıymetli rakibimiz Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak olmamız, kupanın ülkemizde kalacak olması gururumuzu ikiye katlıyor.”

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