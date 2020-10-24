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Voleybol
AA
Haber Giriş: 24.10.2020 - 22:20 | Son Güncelleme:

VakıfBank 3-0 Fenerbahçe Opet

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VakıfBank 3-0 Fenerbahçe Opet
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Gabriela, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Michelle)

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Babat, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Kurt,
Ceren Kestirengöz)

Setler: 25-21, 25-23, 25-20

Süre: 83 dakika (27, 28, 28)

VakıfBank 3-0 Fenerbahçe Opet

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