Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Erhan Önal'ı anlattı: "Türk futboluna modern anlamda libero anlayışını getirdi"

Erhan Önal’ın hayata gözlerini yummasından dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Uygur, ilk tanıştığı anlardan günümüze olan sürece kadar Erhan Önal’ı şu sözlerle dile getirdi.

"Yanılmıyorsan 1974 yılında Nejat Uygur Tiyatrosu'na Erhan Önal oyunumuzu izlemeye gelecek demişlerdi. Erhan ağabey geldi, onu gördüm ve bana o günden itibaren arkadaşıymışım gibi davrandı. Babamı da çok severdi. Galatasaray'daki genç oyuncularla her zaman çok yakından ilgilenirdi, aramızda maçlar yaptığımız dönemde bile Erhan ağabey bizim antrenörlüğümüzü yaptı."

“TÜRK FUTBOLUNA MODERN LİBERO ANLAYIŞINI GETİRDİ”

"İzmir'e her gittiğimizde hastalığından dolayı ona moral vermeye çalışıyordum. Son dönemlerinde maalesef çok konuşamıyordu ve üzülüyordum. Bizi yurt dışında temsil eden ilk oyunculardan birisi Erhan Önal’dır. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet etti ve Türk futboluna modern anlamda libero anlayışını getirdi. Erhan ağabeyle her şeyi konuşabilirdiniz. Maalesef çok kötü bir hastalığa yakalandı ve onu kaybettik. Çok üzgünüm, aslan gibi Erhan ağabeyimizi kaybettik…"