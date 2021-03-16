Erhan Önal kimdir, kaç yaşındaydı? Papaz lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti
Erhan Önal ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti. Erhan Önal’ın kaç yaşında olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 3 Eylül 1957; Münih doğumlu Türk eski millî futbolcu Erhan Önal hakkında merak edilenler
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Erhan Önal’ın hayatını kaybettiği açıklandı. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcularından Önal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 Eylül 1957’de Münih’te doğan Önal, Shwarz Weiss Münih’te futbola başlamıştı. Değişik stili ve sakalları nedeniyle taraftar ve takım arkadaşları tarafından “Papaz” lakabıyla çağrıldı.
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ERHAN ÖNAL KİMDİR?
Erhan Önal, özellikle Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray’ın değişmez liberosuydu. Defanstan topu çıkarışı, libero anlayışını futbolumuza yerleştirmesi ve duran toplardaki teknik vuruşlarıyla hafızalarımızda hep yer buldu.
3 Eylül 1957’de Münih’te doğan Önal, Shwarz Weiss Münih’te futbola başladı. 1972’de Bayern Münih’e geçti, 1976’da A takımına yükselerek Bundesliga’da futbol oynayan ilk Türk oldu. 1978’de Belçika’nın Standard Liege takımına transfer oldu. 1982’nin Ocak ayında ise Ali Şen’li Fenerbahçe’nin flaş transferi oldu. Ancak sadece 7 maç sonra bir Galatasaray mağlubiyetinin ardından kadro dışı kaldı. Sezon sonunda da S.Liege’e geri döndü. Erhan Önal’ın Galatasaray macerası ise 1985’te Derwall’in önderliğinde başladı. Birbirinden başarılı 7 sezonda 2 lig,
2 de kupa şampiyonluğu yaşadı. 185 maçta 12 gol attı, 14 kez A milli oldu. 1988’de 3-0’ın rövanşında 5-0’lık Neuchatel zaferinde sahadaydı. Değişik stili ve sakalları nedeniyle taraftar ve takım arkadaşları tarafından “Papaz” lakabıyla çağrıldı. Önal, 1992’de futbolu bıraktı ve menajerlik yapmaya başladı.