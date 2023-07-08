Umut Nayir, Fenerbahçe'ye imza atıyor!

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Edin Dzeko'yu transfer eden Fenerbahçe, Umut Nayir transferini de bitiriyor. Sarı-lacivertli kulüp, bonservisi Eyüpspor'da olan ve geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık geçiren milli golcü Umut Nayir ile anlaşmaya vardı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Umut Nayir, Pazar sabahı sağlık kontrolünden geçip sonrasında 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ

Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapajn Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını(16) tek sezonda geçmiş oldu.

Milli Takım'a da seçilen ve ilk gol sevincini de yaşayan Umut Nayir, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.

DZEKO, BATSHUAYI, JOAO PEDRO, SERDAR DURSUN İLE REKABET EDECEK

Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonuna girecek olan Umut Nayir; mevcut kadroda Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ile forma rekabeti verecek.

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