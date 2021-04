Umut Meraş'tan transfer ve Milli Takım itirafı

Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen milli futbolcu Umut Meraş, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı;

Bizim adımıza bu sene orta sıralarda devam ediyoruz takım olarak. Bu sene çok oyuncu aldık altyapıdan. Le Havre’nin amacı altyapıdan oyuncu çıkarıp futbola sunmak, transfer etmek. Öyle şampiyon olma gibi bir şeyleri yok. Zaten dünya yıldızları çıkmış. Pogba, Mahrez, kaleci Mandanda burada oynadı. Benim gelme sebebim. Dünkü maçta dediğim gibi kazanmamız gerekiyordu ama 1-1 berabere kaldık deplasmanda. Zordu tabii her maç zor bir de yorgunluk var milli takımdan sonra gelip oynayınca biraz yorgunluk oluyor. Kaybetmedik 1 puan aldık iyiydi. Şu an orta sıralardayız.

Fransa’da Paul Le Guen çok popüler bir teknik direktör. Lyon’da şampiyonluğu var. Paris Saint-Germain’de de çalıştı. Genç futbolcuları yıldız yapmış bir teknik direktör. Ben de onunla çalıştığım için mutluyum. Bana çok şey kattı. Ben Bursaspor’da onunla çalışmadım ama o Fransa’ya döndükten sonra Bursaspor’da çalıştığı için Bursaspor maçlarını takip ediyormuş. Maçları takip ettikten sonra beni görüyor ve beğeniyor. O isteyince, Avrupa hayalimi gerçekleştirdim onun sayesinde.

'YİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM, SON 7 MAÇIM KALDI'

Fazıl abiden haber bekliyorum. Şu an 7 maçım kaldı. Bu sene burada ligi sakatlık kaza bela olmadan bitirip önümüzdeki sene yine Avrupa’da devam etmek istiyorum. Bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Çünkü Le Havre 2. Lig’de o yüzden kendimi üst seviyelere atmak istiyorum. Bu yönde de çalışmalarımı devam ettiriyorum. Dediğim gibi 7 maça odaklanmış durumdayım. 7 maçı geçtikten sonra Avrupa Şampiyonası öncesi veya sonrası inşallah daha iyi bir kulübe adım atacağımı düşünüyorum.

Bu konulara fazla girmiyorum. Fazıl abi zaten menajerim bu konularla ilgileniyor. Konuşuyor. En sonunda bana söylüyor, birlikte karar veriyoruz. O benim adıma en iyi kariyer planlamasını yapıyor zaten. En sonunda da benim haberim oluyor. Çünkü futbolcu bu işe girdiği zaman kafası dağılıyor. Kendini futbola veremiyor. Çünkü biz profesyoneliz. O yüzden kendimizi futbola vermemiz gerekiyor. Menajer Fazıl abi de o işleri yapıyor. O yüzden fazla girmek istemiyorum. Çünkü kafam dağılıyor. Ben sadece buradaki 7 maçıma odaklanmış durumdayım. Sonra oturacağız, konuşacağız bizim için en doğru neresiyse oraya gideceğiz.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Milli takımda oynamak çok büyük bir gurur. Çok büyük bir şans ülkemizi temsil ediyoruz en üst seviyede. Çok onur verici, gurur verici kelimelerle anlatılmaz, yaşanır. İstiklal Marşı’nı o forma altında okumak gerçekten çok üst düzey. O yüzden hem ülkemizi temsil ediyoruz hem de kendimizi gösterme fırsatı oluyor. Bu son maçlarda pandemi sürecinde milletimize az da olsa mutluluk verdik. O yüzden devam edeceğiz Milli Takımda da böyle. Çünkü takım olarak genç bir takımız çok güzel bir jenerasyonumuz var. O yüzden çok güzel bir hava yakaladık. Bunu da hep bir birlikte sahaya yansıtıp ülkemizi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz.

Letonya maçında kazanmak istiyorduk. Hollanda ve Norveç’i geçtikten sonra Letonya’yı yeneceğimizi düşünüyorduk ama futbolda olabilir böyle şeyler. Bazen sahada istemediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Bazen yorgunluk oluyor. Onun etkisi var. Bazen o gün yapmak istediğiniz şeyleri sahaya yansıtamıyorsunuz. Letonya maçında da nazar boncuğu olsun diyelim. 7 puan gerçekten bu grupta iyi bir başlangıç. Oynadığımız maçlar üst düzeydi. Şimdi önümüzde yine zor maçlar var ama takım olarak daha düşük ülkelerle oynayacağız. O yüzden ben bu gruptan dünya kupasına katılacağımızı düşünüyorum. İyi bir takımımız var. Jenerasyonumuz da çok iyi çünkü hep birlikte küçüklüğümüzden beri alt yaş kategorilerinde birlikte oynamıştık. Dediğim gibi inşallah bunu sahaya yansıtıp Dünya Kupası’na gideriz. Zaten Avrupa Şampiyonası biletini aldık. Bu senen Avrupa şampiyonası olacak 1 ay sonra. İnşallah orada da ülkemizi en üst seviyeye taşıyacağız.

'FİNAL OYNAYALIM, ŞAMPİYON OLALIM, HEDEFİMİZ O'

Bana soruyorsan abi final oynayalım, şampiyon olalım. Hepimizin hedefi o. Çok üst düzey takımlarda oynayan oyuncularımız var milli takımda. Arkadaşlarımın hepsi çok üst düzey takımlarda oynuyor. Kendimiz güveniyoruz. Ülkemize güveniyoruz. İnsanlarımız bizim arkamızda bunu sahada da hissediyoruz. Sahada da birlikte hareket ettiğimiz sürece her takımı yeneceğimizi düşünüyorum. O yüzden ben orada güzel bir başarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de şu anda bir şey söylemek doğru olmaz ama hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ben de heyecanlıyım.

Şenol hoca kendini Türk futboluna altın harflerle yazdırmış bir teknik direktör. 2002 Dünya Kupası’ndaki başarıda da o vardı. Her konuşmasında onu söylüyor. Tekrar bu başarıyı yakalamak istiyor. Hem Avrupa Şampiyonası’nda hem de Dünya Kupası’nda. O yüzden Şenol hocanın orada olması benim gelişimim açısında çok etkili. Bana güvendi. Ben de onun güvenini boşa çıkarmadım. Ben kendi adıma çok mutluyum. İşte antrenmanlarda sürekli konuşuyor. Bir hoca olarak değil baba olarak yaklaşıyor futbolcularına. İkili diyalogları gerçekten çok iyi. O yüzden dediğim milli takımda yaş kategorileri birbirine yakın olduğu için herkesle çok iyi anlaşabiliyor. Dediğiniz gibi milli takım orası kim oynadı kim şey yaptı diye değil en önemlisi başarı. Kadroda bulunsanız oynamasanız bile bir başarı geldiğinde sizin ülkeniz en üst seviyeye çıkıyor. O yüzden önemli olan bu. Kimin oynadığı önemli değil ama sonuç olarak orada bir yarış var. Her bölgede çok fazla oyuncu var. Bu da rekabeti arttırıyor. Bu da sahaya yansıyor. Her geçen gün her zaman sahada futbolcular değişiyor ama oyun aynı. Bunu da hoca sağlıyor. Şenol hoca sağlıyor. O yüzden dediğim gibi inşallah başarıyı yakalarız. Ben de heyecanlıyım Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için.

Tabii ki abi hepimiz insanız. Avrupa’da devam edeceğim diyorum belki 1 ay sonra Türkiye’ye gelirim hani bu adam Avrupa’da devam edecekti ama hayat ne gösterir bilemeyiz. Ben Avrupa’dan devam ediyorum derim ama Avrupa’dan kimse beni istemez. İsteyenler var olduğunu biliyorum ama ben fazla konuya dahil olmak istemiyorum. O yüzden nasip kısmet diyelim. 1 ay sonra her şey belli olacak. İnşallah benim için en hayırlısı neresi ise orası olur.

A Milli Takım’ın, Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada, 90+4'teki penaltıdaki ‘Son ana kadar bekle kanka’ sesi çok konuşulmuştu. Umut Meraş o anları şöyle anlattı:

Orada bu aslında Türkiye’de haber oldu. Yusuf mu söyledi Umut mu söyledi diye. TRT Spor’da Yusuf demişler. Memphis Depay penaltıyı atarken Uğurcan’la ben milli takımda her gün birlikteyim. Sürekli birlikte vakit geçiriyoruz. Maç 4-2 idi 4-3 olmasın diye içimden Uğurcan’a son ana kadar bekle kanka demek geldi. Uğurcan da penaltıyı tuttuktan sonra böyle güzel bir görüntü oldu orada. Ben orada bir sevinç patlaması yaşıyordum. Uğurcan’ın yanına gittim saçını falan çektim çocuğun. Orada dediğim gibi benim söylemem Yusuf’un söylemesi önemli değil ama orada Uğurcan’ın penaltı tutması önemliydi. Milli takımın gol yememesi önemliydi. Ben de orada son dakikada içimden öyle bir şey geldi. Uğurcan son ana kadar bekle kanka. Uğurcan’da tutunca güzel bir şey oldu.

Spontane gelişti. Çünkü dünya yıldızı bir oyuncu Memphis Depay’ı futbolu bilen herkes tanır. O yüzden Memphis Depay’ın kaleciye bakarak penaltı atacağını biliyordum. O yüzden Uğurcan’a erken kaleciler penaltıda erken bir adım attığında iyi futbolcular, teknik futbolcular kalecinin ters tarafına penaltıyı atabiliyor. Ben de o gün Uğurcan Memphis Depay iyi bir oyuncu olduğu için Uğurcan son ana kadar bekle kanka dedim. Uğurcan erken atlasaydı Memphis Depay’ın gol atma şansı yükselecekti. O yüzden öyle bir spontane olay gelişti. Uğurcan da penaltıyı tuttu. Bizim orada bir şey söylememiz önemli değil. Bekle kanka dedim gol de olabilirdi ama Uğurcan orada çok güzel bir kurtarış yaptı. Maçta 4-2 bitti.

Orada futbolcunun şansını düşürüyorsun. Atanın şansını düşürüyorsun. Konsantrasyonu dağılıyor. Nereye atsam diye düşünüyor. Kaleci kendi şansını arttırıyor. Spontane bir olay gerçekleşti. TRT Spor’da da Yusuf mu söyledi Umut mu söyledi böyle olaylar olmuş. Dediğim gibi orada ben söyledim ama kimin söylediği önemli değil. Önemli olan Uğurcan’ın penaltıyı kurtarması.

'UĞURCAN EN İYİ KALECİLERDEN BİRİ'

Uğurcan’a ben Türkiye’nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Hatta ilk ikiye Uğurcan’ı yazıyorum. Çünkü Uğurcan hem çok düzgün bir karakter, çok güzel bir insan kendisi. Çok yakından tanıyorum hem de kaleciliği futbolculuğu gerçekten çok profesyonel bir kaleci. Her gün kendini geliştiriyor. Gelişmeye açık bir futbolcu. Ben önünün açık olacağını düşünüyorum. Yeni bir yıldız doğuyor diyebilirim. İnşallah o da ülkemizi Avrupa’da en yüksek kulüplerde temsil edecektir öyle düşünüyorum.

Ben Uğurcan’ın Avrupa’daki tüm büyük kulüplerde şu an oynayacağını düşünüyorum şans geldiği sürece. Bu Liverpool olur, Real Madrid olur, Manchester City olur önemli değil takım. Sonuç olarak Uğurcan çok potansiyeli yüksek bir kaleci böyle bir kalecinin bizim ülkemizden çıkması çok gurur verici.

Fransa’da takım arkadaşlarımla konuşuyorum. Fazla lige hakim olmadığın için çünkü bizim ligimiz gibi değil. Takip ediyorum ama burada Fransızlar var. Fransızlarla konuştuğumda onlar Paris Saint-Germain’in şampiyon olacağını söylüyorlar ama bence Lille bu saatten sonra bırakmaz şampiyonluğu şampiyon olur diyorum. Onlar da Lille’in takılacağını düşünüyorlar çünkü oynayacağı takımların zor olduğunu düşünüyorlar. Ben de bizimkilere güveniyorum. Çünkü orada Burak abi gibi tecrübeli bir isim var. Takıma etki yaratacağını düşünüyorum. İnşallah şampiyon olurlar. Çünkü Türklerin oynadığı kulüp Avrupa’da şampiyon olması ülkemiz için gerçekten gurur verici bir olay.

Bursaspor’da uzun yıllardır böyle bir çıkış var. Ozan Tufan oradan çıktı. Ondan sonra Serdar Aziz oradan çıktı. Ben altyapısından çıkmadım ama orada oynayıp transfer oldum. Enes Ünal tabii ki. Furkan Soyalp var. Ertuğrul Ersoy var benim tanıdıklarım. Şu an üst düzey seviyede kendi kulüplerinde oynuyorlar. Şu an dediğiniz gibi Burak Kapacak ben çok beğeniyorum Burak’ı. Orada çok genç Batuhan Kör var. Genç milli takımımızda forvet. Ali Akman’ın yanında oynuyordu. O da çok iyi bir oyuncu. Ben ona da çok güveniyorum. Dediğim gibi oynayan gençlerin hepsinin bir potansiyeli var sadece şans gelmesi gerekiyor. Bursaspor camiasını ayrılmamdan beri hala takip ediyorum. Kalpte hala Bursaspor. O yüzden inşallah çok güzel futbolcular kazandıracağını düşünüyorum önümüzdeki yıllarda ülkemize.

