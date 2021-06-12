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GeriFutbol Umut Meraş'ın İtalya maçı üzüntüsü! "Herkesten özür diliyoruz"
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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2021 - 00:15 | Son Güncelleme:

Umut Meraş'ın İtalya maçı üzüntüsü! "Herkesten özür diliyoruz"

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Umut Meraş'ın İtalya maçı üzüntüsü! "Herkesten özür diliyoruz"

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımında Umut Meraş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımızın sol beki Umut Meraş, İtalya'ya 3-0 kaybettiğimiz maçın ardından konuştu.

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İstediklerini yapamadıklarını söyleyen Umut Meraş, "Aslında bugün istediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz, herkesten özür diliyoruz. Halkımızı mutlu etmek istiyorduk ancak olmadı. Önümüzde iki tane maç var. Buraya kadar biz geldik. İki maç 6 puan değerinde. O maçlardan istediğimizi alıp gruptan çıkmak istiyoruz. İyi çalışacağız" şeklinde konuştu.

Umut Meraşın İtalya maçı üzüntüsü Herkesten özür diliyoruz

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