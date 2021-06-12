Umut Meraş'ın İtalya maçı üzüntüsü! "Herkesten özür diliyoruz"

A Milli Futbol Takımımızın sol beki Umut Meraş, İtalya'ya 3-0 kaybettiğimiz maçın ardından konuştu.

İstediklerini yapamadıklarını söyleyen Umut Meraş, "Aslında bugün istediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz, herkesten özür diliyoruz. Halkımızı mutlu etmek istiyorduk ancak olmadı. Önümüzde iki tane maç var. Buraya kadar biz geldik. İki maç 6 puan değerinde. O maçlardan istediğimizi alıp gruptan çıkmak istiyoruz. İyi çalışacağız" şeklinde konuştu.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...