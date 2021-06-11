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Futbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 22:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Burak Yılmaz tarihe geçti! İtalya maçında sahaya çıktı ve...

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Son dakika haberi... Burak Yılmaz tarihe geçti! İtalya maçında sahaya çıktı ve...

A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya karşı sahaya çıkarak rekor kırdı.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımızda kaptan Burak Yılmaz, yeni bir rekora imza attı.

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EURO 2020de Türkiye - İtalya maçı öncesi nefes kesen seremoni
EURO 2020'de Türkiye - İtalya maçı öncesi nefes kesen seremoni

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'i geride bırakarak milli formayla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'in 35 yaş 46 günlük rekorunu 35 yaş 331 günle kırmayı başardı.

Son dakika haberi... Burak Yılmaz tarihe geçti İtalya maçında sahaya çıktı ve...

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