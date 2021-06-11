EURO 2020'de Türkiye - İtalya maçı öncesi nefes kesen seremoni

Karşılaşma ve açılış şovu öncesinde iki takım da ısınırken, ev sahibi statüsünde olması sebebiyle önce Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na destek için hazırladığı özel şarkısı çalındı. Türk taraftarların Sandal'ın şarkısına coşkuyla eşlik ettiği görüldü.