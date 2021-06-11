EURO 2020'de Türkiye - İtalya maçı öncesi nefes kesen seremoni
Türkiye ile İtalya'nın karşılaştığı EURO 2020'nin açılış maçı öncesinde düzenlenen tören nefesleri kesti.
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış seremonisi yapıldı. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçın öncesinde düzenlenen açılış seremonisinde harika görüntüler ortaya çıktı.
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Avrupa Şampiyonası'nda beşinci kez boy gösteren Milliler, turnuvanın açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaştı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir yıl ertelemeli düzenlenen EURO 2020'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan ilk maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi.
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Şampiyonanın açılış şovu, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa şampiyonalarından görüntüler stat skorbordlarına yansıtılması ve eski İtalyan milli futbolcular Alessandro Nesta'nın Francesco Totti'ye futbol topunu vermesiyle başladı.
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İtalyan tenör Andrea Bocelli'nin sahne aldığı açılışta havai fişek gösterileriyle görsel şölen oluşturuldu.
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İtalyan Polis Bandosu'nun müzik dinletisiyle devam eden gösteride, eşzamanlı olarak stat çatısından davulcular iple sarkıtılarak şov yaptı.
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Organizasyonda, İtalyanların dünyaca ünlü tenoru Andrea Bocelli de sahne aldı. Bocelli, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü bestesi "Nessun Dorma" aryasını seslendirdi.
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Boccelli'nin performansı sırasında yapılan havai fişek ve ışık gösterileri de ilgiyle izlendi.
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Daha sonra Hollandalı DJ Martin Garrix'e ait, U2 ikilisi Bono ve The Edge'in de yer aldığı "We are the People" isimli parçanın çalınmasıyla açılış etkinliği son buldu.
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Karşılaşma ve açılış şovu öncesinde iki takım da ısınırken, ev sahibi statüsünde olması sebebiyle önce Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na destek için hazırladığı özel şarkısı çalındı. Türk taraftarların Sandal'ın şarkısına coşkuyla eşlik ettiği görüldü.
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Daha sonra da İtalyan rock grubu Negramaro'nun İtalya Milli Takımı için hazırladığı "Un amore cosi grande" isimli şarkısı statta çalınırken, İtalyanlar da kendi şarkılarına eşlik etti.
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Tribünlerde 16 bin taraftar
Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı.
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Pandemi tedbirleri nedeniyle 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 16 bin taraftar alındı. Tribünlerde 3 bin de Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı büyük bir coşkuyla destekledi.
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Bakan Kasapoğlu tribünde
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi.
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Bakan Kasapoğlu, açılış maçını, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, eski spor bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.
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Mücadeleyi izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve eski mili futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.
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İşte Türkiye-İtalya maçı öncesinde düzenlenen açılış töreninden öne çıkan fotoğraflar...