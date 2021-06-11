EURO 2020'de Türkiye - İtalya maçında Merih Demiral'ın büyük talihsizliği

Karşılaşmaya 11'de başlayan Merih Demiral, müsabakanın ikinci devresinde talihsiz bir an yaşadı.

Sağ kanattan gelen ortayı göğsüyle kesmek isteyen Merih, şanssız bir şekilde topu kendi ağlarına yolladı.

Bu golle Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir turnuvanın açılış golünü bir futbolcu kendi kalesine attı.

TARİHİMİZDE İLK KEZ...

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan açılış maçında etkisiz başlayan Millilerimiz, ilk devrede şut şansı bulamadı.

5 kez bu turnuvaya katılan Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.