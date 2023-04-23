Ümraniyespor - Beşiktaş maçı sonrası Güntekin Onay'dan Şenol Güneş'e Galatasaray uyarısı!

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyespor'u REdmond ve Aboubakar'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Puanını 62'ye yükselten Şenol Güneş'in öğrencileri, 2 maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde bulunuyor. Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek.

Recep Uçar ile yollarını ayıran ve Mustafa Er'i takımın başına getiren Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, bu karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.

Uğur Meleke: ALLI'YE İNANMAKTAN BU YÜZDEN VAZGEÇTİLER

Süper Lig’de bu sezon teknik direktör türbülansı önceki yıllar kadar ürkütücü seviyelerde değil. 17 takımın dokuzu sezona başladığı teknik adamlarla devam ediyor ki bu mevsimde %50’nin üzerinde bir istikrar yakalamış olmamız fena değil. Premier League’de bu oran yalnızca yüzde 35. Ancak yine de hâlâ Süper Lig’de bazı hoca değişikliklerine anlam vermek mümkün değil.

Haberin Devamı

RECEP UÇAR NEDEN GİTTİ?

Ümraniye, İstanbulspor ve Giresun, Süper Lig’in kalanından açık ara geride olan, çok mütevazı kadrolara sahipler. Ümraniye bence bu üçlünün içinde en zayıfı. Böyle zayıf bir kadroyla Recep Uçar’ın Dünya Kupası sonrası karnesi şu şekildeydi: Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray’a son dakika golleriyle, kupada Trabzon’a uzatmalarda kaybetti. Ligde Trabzon’u, Ankaragücü’nü ve Giresun’u deplasmanda yendi. Uçar kovulmadan hemen önce 4 maçlık bir namağlup serileri vardı, ardından Karagümrük ve Kayseri’ye yenildiler. Allah aşkına, bu zayıf kadronun ligin en iyi top oynayan takımlarından ikisine yenilmesi miydi Uçar’ın biletinin kesilme sebebi?

REKOR SAYIDA ORTA YAPILDI

Dün Mustafa Er’le çok efor, az oyun vadeden bir Ümraniye vardı sahada. Rekor sayıda orta yaptılar, ama o toplar göklerin hakimi Umut’la buluşmayınca çok fazla pozisyon şansları olmadı. Beşiktaş içinse dördüncü-beşinci vitese ihtiyaç dahi olmayan bir maçtı bu. Güneş’in Ümraniye’de kurduğu “Siyah-beyaz rehabilitasyon merkezi”- nin son kazananı Redmond’ın, Aboubakar-Cenk’le uyumu galibiyete yetti zaten. Sanırım İngilizler’in şu sıralar Dele Alli’yi eleştirmelerinin sebebi bu: Alli bu kulüpte dahi toparlayamıyorsa, sorun ondadır diye düşünüyor İngiliz medyası.

Haberin Devamı

Güntekin Onay: BEŞİKTAŞ ZORLANMADAN

Beşiktaş, ilk yarıda kendisini çok da zorlamayan bir rakip karşısında çok fazla pas hatası yaptı, basit top kayıpları yüzünden Ümraniye kalesi önünde etkili olamadı.



Bu kadar kaliteli bir takımın topun değerini daha fazla bilmesi gerekiyor. Özellikle kollektif olarak hücum bölgesinde yaşanan sorunlara rağmen siyah beyazlılar, bireysel becerilerle pozisyona giriyor. Özellikle Aboukabar’ın attığı gol tamamen kişisel bir beceri ürünüydü.

ENERJİ VE TEMPO DÜŞÜKTÜ

İkinci yarıda topa sahip olan siyah beyazlılar, oyunun temposunu belirledi pozisyonlar buldu, özellikle de Ghezzal ve Maxim’in oyuna girmesinin ardından pas kalitesi daha da arttı ve sahanın tek hakimi Beşiktaş oldu. Dün genel anlamda çok yüksek konsantrasyon ile oynayan bir Beşiktaş yoktu. Bununla beraber dinamizm ve enerji de düşük seviyede idi. Ümraniye Stadı’nın ambiyansı da büyük takımları zorlayabiliyor. Dün Beşiktaş bunu yaşadı ve maça 1-0’dan sonra daha fazla odaklandı. Derbi öncesi alınan 3 puan önemli. Şenol Güneş, derbide Galatasaray karşısında formda olan Redmond’ı mı tercih edecek yoksa Ghezzal ile mı başlayacak? Deneyimli teknik adam için bu tercih tatlı bir başağrısı olacak.

Haberin Devamı

BU OYUN DERBİYE YETMEZ

Derbide daha agresif, tempolu oynayan nitelikli baskı yapan bir Beşiktaş olmazsa lider Galatasaray karşısında zorlanır. Ancak şunu da unutmamak lazım siyah beyazlılar Vodafone Park açıldığından beri ligde ezeli rakiplerine karşı derbi kaybetmedi.Aboubakar, Redmond ve kaleci Mert çok formda. Ancak orta alandaki ritm, pas ve tempo sorunları devam ediyor.