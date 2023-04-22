Beşiktaş'ta Nathan Redmond rüzgarı esmeye devam ediyor! Ümraniyespor maçında da sahne aldı, son 5 karşılaşma...

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Süper Lig'de son dönemde formuyla en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Nathan Redmond, performansını yükseltmeye devam ediyor.

Beşiktaş, 31. hafta maçında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ederken Redmond bir kez daha sahne aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Maxim ve Ghezzal’ın yerine Valentin Rosier, Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun’a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”

FENERBAHÇE DERBİSİNE KADAR ELEŞTİRİLDİ

Sezon başında Southampton'dan kiralanan Redmond, Valerien Ismael ve Şenol Güneş döneminin ilk günlerinde taraftarlarca en çok eleştirilen oyunculardan biri oldu.

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Ancak 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle birlikte takımını sırtlamaya başladı.

Fenerbahçe karşısında 1 gol, 3 asistle oynanan Redmond, formunu devam eden haftalarda da sürdürdü.

ÜMRANİYESPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ

Ligin 31. haftasında oynanan Ümraniyespor-Beşiktaş maçında da sahne alan Redmond, 25. dakikada rakip ağları havalandırmayı başardı.

Bu golle birlikte Redmond, son 5 maçta 4 gol, 3 asistlik performansa ulaştı.

TARAFTARDAN ÖVGÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada Redmond için övgü paylaşımları yaparken bazı kullanıcılar da oyuncunun bonservisi alınması yönünde yönetime çağrılarda bulundu.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Performansının artması hakkında maç sonu açıklamalarda bulunan Redmond, şu ifadeleri kullandı:

Lige alışmadan kaynaklanıyor performans artışım. Hocamızın istediği şekilde takıma katkı vermeye çalışıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Benden istenileni yapmaya çalışıyorum, bunu yaptıkça özgüven de kazanıyorum. Kariyerimin öncesine bakarsanız sezon devam ederken bir karar vermiş değilim, şu anda da durum farklı değil. Önümüzde önemli maçlar var. Ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmeye çalışacağız. Sonra bakacağız.

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