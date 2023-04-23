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Beşiktaş'ın 7. harikası Vincent Aboubakar! Cenk Tosun...

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#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig
Beşiktaşın 7. harikası Vincent Aboubakar Cenk Tosun...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 07:00

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yüksek performansı devam ediyor.

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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Vincent Aboubakar ilk 4 maçı boş geçtikten sonra bir coştu, tam coştu.

Son dönemde sadece Trabzonspor karşılaşmasını boş geçen ve Giresunspor maçında da duble yapan Kamerunlu futbolcu böylece 7 maçta rakip fileleri tam 7 kez havalandırdı. Aboubakar, Başakşehir maçında attığı golün yanı sıra bir de asist katkısı vermişti.

CENK TOSUN'DAN 15. GOL KATKISI

Şenol Güneş’in göreve gelmesinden sonra adeta yeniden doğan Cenk Tosun, dün de skora katkı vererek görevini yaptı.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynayamadıktan sonra dün ilk 11’e dönen tecrübeil futbolcu ilk arıda Redmond’un attığı gol öncesi klas bir asiste imza attı. Bu sezon 3. asistini yapan Cenk Tosun 12 de gol attı. Milli futbolcusu böylece bu sezon 15 gole katkı verdi.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig

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