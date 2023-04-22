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Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve canlı yayın bilgisi...

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#Süper Lig#Beşiktaş#Ümraniyespor
Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte ilk 11ler ve canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 10:35

Süper Lig'de mücadele devam ediyor. 31. haftada Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk olacak. Siyah beyazlı takım, Ümraniyespor ile sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynadığı maçtan 5-2 galip ayrılmıştı. 59 puana sahip olan Beşiktaş ligde üçüncü sırada yer alıyor. Heyecanla beklenen maçın ilk 11'leri de merak konusu oldu. Peki Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Ümraniyespor-Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Merakla beklenen mücadelenin canlı yayın bilgisi de araştırılıyor. İşte Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saati ve yayın bilgisi...

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Ümraniyespor

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