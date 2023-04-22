Ümraniyespor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve canlı yayın bilgisi...

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Ümraniyespor-Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Merakla beklenen mücadelenin canlı yayın bilgisi de araştırılıyor. İşte Ümraniyespor-Beşiktaş maçı saati ve yayın bilgisi...
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.
ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.