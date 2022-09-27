Ümit milli maçta dikkat çeken Cem Türkmen, İtalyanların radarında!

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Almanya'da doğan ve Bayer Leverkusen alt yapısından yetişen Cem Türkmen, Ümit Milli Takım formasıyla çıktığı Gürcistan maçında dikkatleri üzerine çekti.

İTALYANLAR TAKİPTE

Karşılaşmada 90 dakika görev alan ve iyi oyunuyla dikkat çeken Cem Türkmen'i İtalya'nın Sassuolo takımının takip ettiği belirtildi.

Calciomercato'ta yer alan habere göre, kadrosunda Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ü bulunduran Sassuolo, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Türkmen'i takibe aldı.

GELECEK SEZON TEKLİF YAPILABİLİR

Ümit Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmayı takip eden Sassuololu yetkililer, oyuncuyu kadrosuna katmak için gelecek transfer döneminde devreye girmeyi planlıyor.

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LOPEZ'İN ALTERNATİFİ CEM TÜRKMEN

Gelecek sezon Maxime Lopez'e gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Sassuolo'nun, olası transfer durumunda Fransız orta sahanın yerini Cem Türkmen ile doldurmayı düşündüğü kaydedildi.

SASSUOLU'YA GİDEN 4. TÜRK OLABİLİR

Daha önceki yıllarda Merih Demiral, Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ü transfer eden Sassuolu, Cem Türkmen'i kadrosuna katması durumunda dördüncü Türk oyuncuyu almış olacak.

SEZON SONUNA KADAR AVUSTURYA EKİBİNE KİRALANDI

Bonservisi Fransız ekibi Clermont Foot 63 takımında olan Cem Türkmen, 2023 yılına kadar Avusturya Bundesliga ekibi Austria Lustenau takımına kiralandı.

Bu sezon Austria Lustenau formasıyla ligde 9 maça çıkan Cem Türkmen henüz gol ve asist katkısı yapamadı.