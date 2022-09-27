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Stefan Kuntz: "Yüzleşmeye hazırım"

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#Stefan Kuntz#A Milli Takım#Uluslar Ligi
Stefan Kuntz: Yüzleşmeye hazırım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 22:15

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Stefan Kuntz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Faroe Adaları karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle üzüntü duyduklarını, eleştirilere açık olduğunu ancak başarı için birlik olmaları gerektiğini kaydetti. 

İşte o açıklama:

"Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz.

Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımı'mızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumdan takip ediyoruz. Şimdi milli takımımızın başarısı için birlik olma zamanı."

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#Stefan Kuntz#A Milli Takım#Uluslar Ligi

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