Ümit Karan: "Jorge Jesus, Arda Güler'i egosu yüzünden oynatmıyor"

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2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u çalıştıran Galatasaray'ın unutulmaz golcüsü Ümit Karan, Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynatılmamasını eleştirdi.

Sabah'a konuşan Ümit Karan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KADRO OLARAK EN İYİSİ G.SARAY"

"Geçen sene neredeyse hiç oyuncu almayıp bu sene bu kadar yıldız alınmasını enteresan buldum. Ama kaliteli isimler, Galatasaray şu an kadro anlamında ligin en iyi takımı durumunda. Icardi ne verir onu tam bilemedim, son 15 dakikada oyuna girdi, biraz izlemek lazım."

"GOMIS FİZİKSEL ANLAMDA YETERSİZ"

"Gomis'i seven çok ama ben fiziksel anlamda yetersiz buluyorum; 45-50-60 dakika çıkartır ama onun dışında zor. Okan hoca daha önceki maçlarda da Seferovic'le başlayıp sonra Gomis'le devam etti. Seferovic'in de iyi santrfor olduğunu düşünüyorum."

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"G.SARAY'IN FİKSTÜRÜ ZORDU"

"Galatasaray az farkla da olsa maçlarını kazanıyor. Fenerbahçe şu an kolay rakiplerle oynadı ama Okan hocanın fikstürü gerçekten zordu. Hep ligin en iyileriyle oynadı. Bana göre Konya şu an ligin en iyi ikinci, üçüncü takımı Başakşehir'le beraber."

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM VE G.SARAY"

"Gerçekten çok büyük sıkıntı var. Öncelikle biz bireysel antrenman çok yapıyorduk mesela. Ben idmandan sonra 30-40 dakika sadece gol vuruşu çalışırdım. Şimdiki oyuncularda öyle bir istek yok ki! Altyapıdan da oyuncu yetişmiyor. Biz yurt dışından bulabileceğimiz iyi oyuncular varsa getireceğiz, altyapıya önem vermeyeceğiz! Maalesef bu belli oldu artık Türkiye'de. İlk yurt dışında başladım bu işe. Shkupi ile Avrupa kupalarına gittim 2 sene üst üste UEFA kupalarına katıldım. Yurt dışında yapınca burada bir değer göremedik. Hedefimiz herkesin olduğu gibi A Milli Takım ve Galatasaray. Tabii ki ben kendimi oraya layık görüyorum. 10 senedir çalışıyorum ve tecrübelendim. Alt liglerden çıkıp gelmiş olacağım, Süper Lig'e bir anda girmiş olmayacağım ki! Şimdi bakıyorsun bazı futbolcular futbolu bıraktığı anda Süper Lig'de hoca oluyor. Ama çalışman, tecrübe kazanman lazım. Oyuncuyla iletişim çok farklı bir şey"

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"BEN OLSAM DİREKT OYNATIRIM"

"Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır."

"ÇOK DOĞRU VE DÜZGÜN YÖNETİLİYOR"

Kulübün yapısı çok doğru ve düzgün yönetiliyor. Ödemeler asla aksamaz, 1 dakika bile gecikmez. 2. Lig'de ama bence çok daha üst liglerde olması lazım. Özellikle stadımız açıldıktan sonra kulüp yapısı olarak, tesis olarak, stat olarak üst liglerde olması gerektiğini düşündüğüm kulüplerden bir tanesi.

"BEŞİKTAŞ'TA YAPAMADIĞI ÇIKIŞI ERZİNCAN'DA YAPTI"

"Kerem'in 2. Lig'den direkt Süper Lig'e gelmesi, orada oynayan futbolcuları da heveslendiriyor. Erzincan bir futbolcu için harika bir yer. İstanbul gibi değil, tamamen futbol odaklı yaşayabileceğin bir yer. Muhammed Demirci geçen sene bizden çıkış yaptı, Beşiktaş'ta yapamadığı çıkışı Erzincan'da yaptı. Özellikle genç, kendini göstermek isteyen, çıkış yapmak isteyen futbolcular için doğru adres."

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"YABANCI HAKEM ÇÖZÜM DEĞİL"

"Derbilere yabancı hakem gelmeli mi? Siz bir de alt liglerdeki hakem performanslarını görseniz, daha da kötü. İnanılmaz hatalar yapılıyor. Bunlara alıştık artık. İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz ama yok ki başka ne yapalım! Yabancı hakem çözüm değil. Biz niye her şeyi yabancılarda arıyoruz? Kendi hakemlerimizi düzeltelim… Hakemler haftada 3 gün kendi maçını izleyecek, izlemezsen düzelemezsin. Gerekiyorsa zorla izleteceksin. Futbol zaten hata oyunu ama sen bu eğitimi vereceksin. Hep yurt dışı, yurt dışı. Ne faydasını gördük ki."