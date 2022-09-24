Fenerbahçe'nin yıldızı Joao Pedro'dan Galatasaray cevabı! Konuşurken arı soktu

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Fenerbahçe'nin yıldızı Joao Pedro, sabah antrenmanı sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımımız iyi gidiyor, son maçımızda da bunu gösterdik. Takımımızda birlik havası hakim, kompakt bir maç çıkarttık. Hocamız çok dikkatli, bizim için her şey iyi gidiyor şu anda.

Brezilya'da biraz daha teknik, İtalya'da daha taktiksel futbol oynanıyor. Buraya gelmeden önce lig hakkında bilgi almıştım. Ligle ilgili beni şaşırtan bir konu olmadı. Maç oynadıkça %100'üme ulaşacağım.

Brezilya'da Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu hep duymuştum. Ancak buraya geldiğim zaman ne kadar büyük olduğunu yakından görme fırsatım oldu. Taraftarların tutkusu çok yüksek ve benim buraya gelme sebeplerimden birisi de bu tutku.

"Milli Takım'ın beni izlememesi mümkün değil"

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Fenerbahçe'de oynadığım sürece İtalya Milli Takımı'nın beni izlememesi mümkün değil. Bu kadar büyük bir takımdaysanız herkesin gözü üzerinizde olur. Bundan sonrası artık bana bağlı. Bu sezon bir gol hedefim var ancak bunu kendime saklamayı tercih ediyorum. Öz güvenim yüksek.

Taraftarlara teşekkür ediyorum. Basketbolu çok severim ve Kobe Bryant'ın bir sözünü hatırlatmak isterim, "Eğer taraftarlar bizler için her şeyini veriyorsa, bizim de sahada onlar için her şeyimizi vermemiz lazım". Onların desteği bizim için çok önemli.

"Penaltı kaçırdığım için üzgünüm"

Penaltı kaçırdığım için üzgünüm çünkü forvetler gol atmak ister. Şu anda takımın birinci penaltıcısı Valencia çünkü o daha uzun zamandır burada.

Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Spekülasyonların olması normal. İtalya'da iyi sezonlarımdan sonra teklif olması da normal. Ancak spekülasyonlara en iyi cevap burada olmam. Fenerbahçe'den teklif gelince her şey çabuk gelişti ve en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Ben buraya gelerek doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. 8 yıl bir takımda oynadıktan sonra farklı bir lige gelince adaptasyon süreci biraz zorlayıcı olabiliyor ancak sahada hocamın istediklerini yapmaya çalışıyorum.

"Alex döneminden çok derbi izledim"

Gençken çok fazla Galatasaray derbisi izlemiştim, özellikle Alex'in oynadığı dönemde. Şu an tek hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız derbide galip gelmek. İyi çalışıyoruz.

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JOAO PEDRO'YU ARI SOKTU

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Joao Pedro'yu arı soktu. Konuştuğu esnada başında dolaşan arıyı eliyle yakalayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun elini arı soktu.