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Ukraynalı futbolcular Yarmolenko ve Mykolenko'dan Rus meslektaşlarına tepki

#Rusya Ukrayna#Rusya#Ukrayna
Ukraynalı futbolcular Yarmolenko ve Mykolenkodan Rus meslektaşlarına tepki

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken spor dünyasından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Ukraynalı futbolcular Andriy Yarmolenko ve Vitaliy Mykolenko, Rus meslektaşlarına sert sözlerle seslendi.

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West Ham United forması giyen Yamolenko, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben Andriy Yarmolenko. Ukraynalı bir milli futbolcuyum. Saint Petersburg'da doğdum ama Ukrayna'da büyüdüm ve kendimi yüzde 100 Ukraynalı olarak görüyorum. Rus futbolcular neden aptal gibi oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde insanları öldürüyorlar. Kadınları, çocukları, anneleri öldürüyorlar, Ama hiçbir şey söylemiyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz"

MYKOLENKO'DAN ARTEM DZYUBA'YA TEPKİ

Ara transferde Dinamo Kiev'den Everton'a 24 milyon Euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki Vitaliy Mykolenko ise Artem Dzyuba üzerinden Rus futbolcuları hedef aldı.

Sessiz pislikler! Ukrayna'da barışçıl siviller öldürülüyor. Artem Dzyuba! Hayatının sonuna kadar zindanda kalacaksın. En önemlisi çocukların da öyle. Bundan memnunum"

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