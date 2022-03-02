Ukraynalı futbolcular Yarmolenko ve Mykolenko'dan Rus meslektaşlarına tepki

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West Ham United forması giyen Yamolenko, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben Andriy Yarmolenko. Ukraynalı bir milli futbolcuyum. Saint Petersburg'da doğdum ama Ukrayna'da büyüdüm ve kendimi yüzde 100 Ukraynalı olarak görüyorum. Rus futbolcular neden aptal gibi oturuyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz? Benim ülkemde insanları öldürüyorlar. Kadınları, çocukları, anneleri öldürüyorlar, Ama hiçbir şey söylemiyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz"

MYKOLENKO'DAN ARTEM DZYUBA'YA TEPKİ

Ara transferde Dinamo Kiev'den Everton'a 24 milyon Euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki Vitaliy Mykolenko ise Artem Dzyuba üzerinden Rus futbolcuları hedef aldı.

Sessiz pislikler! Ukrayna'da barışçıl siviller öldürülüyor. Artem Dzyuba! Hayatının sonuna kadar zindanda kalacaksın. En önemlisi çocukların da öyle. Bundan memnunum"