Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında spor dünyasını üzen üç ölüm haberi! Dmytro Martynenko, Vitalii Sapylo ve Yevgeny Malyshev...

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birçok insan hayatını kaybederken, kayıplar spor dünyasını da etkiledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta askerlerin yanı sıra sivil insanlar da hayatını kaybetti. Rusya'nın saldırılarına karşı direniş göstermeye çalışan Ukrayna'da siviller kadar sporcular da askeri birliklere katılarak savaşta yer alıyor.

Yaşanan kanlı ve gergin süreç tüm hızıyla devam ederken, Rusya'nın saldırısı sonucu hayatını kaybeden futbolcular Vitalii Sapylo, Dmytro Martynenko ve biatlet Yevgeny Malyshev, spor dünyasında üzüntüye neden oldu.

APARTMANA BOMBA ATILDI, ANNESİ DE KURTULAMADI

Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev'in Gostomel bölgesinde amatör olarak futbol oynayan ve İkinci Lig'de Gol Kralı olarak bölgede adının duyulmasını sağlayan 25 yaşındaki futbolcu, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırıdan kaçamadı ve hayata gözlerini yumdu.

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KIZ KARDEŞİ AĞIR YARALI

Martynenko ile birlikte annesinin de hayatını kaybettiği, babası ile kardeşinin ise saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi. Kız kardeşinin 7 yaşında olduğu ve başına gelen şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığı ifade edilirken, durumunun ciddi olduğu ve doktorların tüm imkanları seferber ettiği kaydedildi.

LİGİN EN GOLCÜSÜYDÜ...

Orta saha pozisyonunda oynayan ve FC Gostomel'de forma giyen Martynenko, ligin hem en skorer ismi hem de en iyi oyuncusu konumunda bulunuyordu.

KARPATY LVIV'İN GENÇ YETENEĞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna ekibi Karpaty Lviv'in 21 yaşındaki futbolcusu Vitalii Sapylo'nun da Kiev'deki saldırılar sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

FIFPRO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Uluslararası Futbolcular Birliği (FIFPro), Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko'nun Ukrayna'daki savaşta hayatlarını kaybettiğini duyurdu ve iki futbolcu için başsağlığı mesajı yayınladı.

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GELECEK VADEDEN BIATLET DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Martynenko'nun ölüm haberinin ardından 19 yaşındaki biatlet Yevgeny Malyshev'in de Harkov'daki saldırılarda hayatını kaybettiği Ukrayna basını tarafından açıklandı. Ukrayna genç biatlon takımının üyesi olan ve geleceği parmak biatletler arasında gösterilen Malyshev'in bombalı biz saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.