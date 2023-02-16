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Uğurcan Çakır: 'İlk defa bu kadar duygulandım'

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#Trabzonspor#Deprem#Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır: İlk defa bu kadar duygulandım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 23:04

Trabzonspor'un oyuncularından Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen ve Marc Bartra, Basel'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Konferans Ligi'nde Basel'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da oyuncular maç sonunda açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK

Çok büyük bir afet yaşadık. İlk günler çok zor geçti. Gece gündüz karıştı, uyuyamadık. Çok üzüldük. Hepsi bizim canımızdı. Orada olanların yaralarını sarmaya bütün ülke olarak çalıştık. Unutulacak bir şey değil. Zor günler.

MOTİVE OLMAK ZORDU

Trabzonspor formasıyla burada 150'ye yakın maç oynadım. İlk defa bu kadar duygulandım. Ülkenin her yerinden gelen kardeşlerimiz vardı tribünde. Nasıl beraber olduğumuzu gösterdik. Allah nasip etti, futbol oynuyoruz. Bu maça motive olmak zordu.

LARSEN: ZOR GÜNLER, ZOR ZAMANLAR

Olanlardan dolayı çok üzgünüz. Bizim için zor günler, zor zamanlar. İnsanların çektiği acılarla birlikte devam etmek zorundaydık. Bir maç oynamak zorundaydık, bu maçı ülke adına oynayacaktık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık

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BARTRA: MUTLU ETMEK İSTİYORDUK

Depremden etkilenenler için baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu maçı oynamak zorundaydık. Herkes adına oynayacağımızın bilincindeydik. Depremden etkilenen halkı biraz olsun mutlu etmek istiyorduk.

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#Trabzonspor#Deprem#Uğurcan Çakır

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