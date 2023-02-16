Trabzonspor-Basel maçında duygulandıran koreografi

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, bu akşam saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırladı.

Karşılaşma öncesi, tribünleri dolduran farklı takımlara gönül vermiş taraftarlardan duygulandıran koreografi sergilendi.

ŞEHİRLERE DESTEK

Marşların söylenmediği karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarları, stadı "Yallah Bismillah Allahuekber" ve "Türkiye üşüme Trabzon seninle" sloganlarıyla inletti. Karşılaşma öncesinde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar yine müsabakanın 4üncü dakikası 17nci saniyesinde Türkiye üşüme Trabzon seninle tezahüratında bulundu.



Tribünleri dolduran taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin il koduna karşılık gelen dakikalarda tezahüratlarda bulundu. Afetzedeleri tezahüratla anan taraftarlar, deprem bölegisnde yer alan illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda il adını söyleyerek "burada" dediler.

Haberin Devamı