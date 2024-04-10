Uğurcan Çakır için Celtic'ten Trabzonspor'a 7,5 milyon pound teklif!

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Trabzonspor ve A Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

The Sun’ın haberinde Çakır’ın, 36 yaşındaki Hart ile vedalaşacak olan İskoç ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers ile online bir görüşme yapacağı ifade edildi. Ayrıca milli eldivenin menajerinin de sözleşme şartlarını görüşmek üzere kısa süre içinde Glasgow'a gideceğine vurgu yapıldı.

BU SEZON 40 GOL YEDİ

Gazete, Celtic’in 28 yaşındaki kaleci için 7.5 milyon sterlini (yaklaşık 8.75 milyon Euro) gözden çıkardığını da iddia etti.

Bordo mavili takım ile olan sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek Uğurcan Çakır bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 40 gol yedi, 10 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.