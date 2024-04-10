Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! 10 gollü gecede kazanan çıkmadı; Real Madrid, Manchester City, Arsenal ve Bayern Münih adeta şölen yaşattı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi bir döndü pir döndü... Son 16 turunun sona ermesinin ardından Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. La Liga devi Real Madrid ile turnuvanın son şampiyonu Manchester City karşı karşıya gelirken, Premier Lig'in şampiyonluk adayı Arsenal ile Almanya'dan Bayern Münih kozlarını paylaştı.

Tam 10 golün atıldığı gecede adeta bir şölen yaşanırken, kazanan çıkmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Manchester City'i konuk etti. Adeta bir gol düellosuna dönüşen ve 'erken final' olarak adlandırılan müsabaka, 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

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ARDA GÜLER OYNAMADI

Real Madrid'de yedek soyunan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadelede süre almadı.

Gözden Kaçmasın Arda Güler'e yer aramak Haberi Görüntüle

DE BRUYNE SON DAKİKADA İLK 11'DEN ÇIKTI! SEBEBİ...

Manchester City'de stada gelirken ilk 11'de olması beklenen Kevin De Bruyne, resmi ilk 11'de yer almadı. Pep Guardiola, maç öncesi yaptığı açıklamada De Bruyne'nin kendini iyi hissetmediğini, soyunma odasında sürekli kustuğunu ve bu sebeple ilk 11'de yer almadığını söyledi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI! LUNIN'DEN BÜYÜK HATA

Manchester City, 2. dakikada golü buldu. Ceza alanına uzak bir noktadan kazanılan frikikte Real Madrid kalecisi Lunin, barajı kalabalık tutmadı. Topun başına geçen Bernardo Silva, sol ayağıyla doğrudan kaleyi düşündü. Yerden giden top, Lunin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

REAL MADRID İKİ DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Gol sonrası daha tehlikeli atakları geliştiren taraf Manchester City oldu ama golleri Real Madrid buldu. 12. dakikada sol çaprazdan ceza alanına yaklaşan Camavinga'nın şutunda Ruben Dias'a çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu. Camavinga'nın golü daha sonra Ruben Dias (kendi kalesine) olarak düzeltildi.

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Guardiola'nın öğrencileri ilk golün şokunu atlatamadan savunma arkasına sarkan Rodrygo'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 2-1 öne geçti.

BU KEZ CITY 5 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ!

İkinci yarının ilk yarısı temposuz geçildi. Manchester City, 66. dakikada Phil Foden'ın müthiş golüyle skora dengeyi getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Gvardiol harika bir şutla takımını öne geçirdi.

BİR MÜTHİŞ GOL DE VALVERDE'DEN!

Manchester City öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeye çalışırken sahneye Valverde çıktı. Vinicius'un soldan ortasında gelişine harika vurdu ve skora yeniden dengeyi getirdi.

RÖVANŞ MAÇI 17 NİSAN'DA

3-3 sona eren 'erken final'in rövanşı, 17 Nisan Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

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ARSENAL - BAYERN MAÇI DA NEFES KESTİ

Gecenin bir diğer maçında ise Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Arsenal'in gollerini 12. dakikada Bukayo Saka ve 76. dakikada Trossard atarken Bayern Münih'in sayılarını 18. dakikada Gnabry ve 32. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

SON DAKİKADA PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın son dakikalarında gelişen Arsenal atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bukayo Saka, kaleci Manuel Neuer'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Arsenal cephesi, pozisyon sonrasında yoğun itirazlarda bulundu ancak VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmeyince karar değişmedi.

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Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 17 Nisan'da Münih'te oynanacak.