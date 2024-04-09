Abdülkadir Ömür sessizliğini bozdu! Trabzonspor'dan ayrılışı ve Hull City'ye transferinde Acun Ilıcalı etkisi...

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Devre arasında Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro karşılığında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür, Ada'da ilk röportajını verdi.

Hull Live'a konuşan milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılığı ve Hull City'ye transferi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GELMEMİN İLK SEBEBİ ACUN ILICALI"

İngiltere'ye gelmemin ilk sebebi olarak Acun Ilıcalı'yı söyleyebilirim. Bana hayallerinden ve Hull City'de neler yapacağımızdan bahsettim. Görüşmemiz sadece bir saat sürdü ve ona bu hikayeyi birlikte yazacağımızı söyledim.

"OZAN TUFAN İLE KONUŞTUM"

Buraya gelmeden önce Ozan Tufan'la konuştum. Bana takımdaki herkesin genç olduğunu söyledi. Herkesin çok samimi ve cana yakın olduğunu, birbirine yardım etmeye çalıştığını söyledi. Gerçekten de öyle. Şu anda hep birlikte play-off mücadelesi veriyoruz. Ozan'la Jaden, Delap, Fabio ve Greaves gibi iyi oyuncular hakkında konuştuk. Bana çok güzel şeyler anlattı. Buraya geldiğimde insanlar bana çok sıcak davrandı, herkes yardımcı olmaya çalıştı. Takıma alıştım.

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"TRABZONSPOR'DAN AYRILMAK ZORDU"

Ben Trabzon'da doğdum, 15 yaşında Trabzonspor'da oynamaya başladım ve 9 yıl forma giydim. Çocukken hayalim Trabzonspor'la şampiyon olmak ve Avrupa'da oynamaktı. Allah'a şükürler olsun ki şampiyon oldum, kupalar kazandım, Avrupa'da oynadım. Artık ayrılma zamanımın geldiğini hissettim. Ayrılmak benim için çok zordu ama Avrupa'ya gidip yeni bir deneyim yaşamak istedim.

"TRABZON'DA HER PREMIER LİG MAÇINI İZLERDİM"

Premier Lig dünyadaki en iyi lig. Bunu herkes biliyor. Biz de Premier Lig hedefinden bir adım gerideyiz. Her oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktır. Çocukluğumda Premier Lig'deki her maçı izlerdim. Arsenal, Manchester United, Chelsea... Büyük takımların maçları çok keyifli. Ozan'la Manchester City - Aston Villa maçını izledik ve çok eğlendik. Burada futbol başka bir seviyede oynanıyor.

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MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Hull City'de 10 maça çıkan ve 1 asist yapan Abdülkadir Ömür, son olarak Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın oyuncusu seçilmişti.