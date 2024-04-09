Al Hilal - Al Nassr maçında Ronaldo çılgına döndü! Rakibine dirsek attı, hakeme yumruk kaldırdı

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Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

JORGE JESUS'UN REKORU DEVAM EDİYOR

Jorge Jesus'un takımı Al Nassr, Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Maç kazanma rekorunu 33 maça çıkaran Al Hilal'in gollerini 61. dakikada Salem Al Dawsari ve 72. dakikada Malcom atarken Al Nassr'ın sayısını uzatma dakikalarında Sadio Mane kaydetti.

RONALDO KIRMIZI GÖRDÜ, ÇILGINA DÖNDÜ

Al Nassr'da maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, ilk yarının sonunda sarı kart görmüştü.

86. dakikada skor 2-0 Al Hilal lehine seyrederken oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Albulayhi'ye dirsek atan Portekizli yıldız, doğrudan kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart sonrası çok sinirlenen Ronaldo, maçın hakemine doğru yumruğunu kaldırdı ve kolunu bir süre havada tuttu.

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İtirazlarını bir süre devam ettiren Ronaldo, ıslıklar eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu.

TARAFTARA: ONU ALKIŞLAYIN

Islıklar eşliğinde sahayı enine geçen Ronaldo, taraftara el kol hareketleriyle faul yaptığı Albulayhi'yi ve hakemi alkışlamalarını işaret etti.