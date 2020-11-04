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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Arsenal-Molde...

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Arsenal-Molde...
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın İngiltere'nin Arsenal ile Norveç'in Molde takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Emirates Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak.

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Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

 

UEFAdan Halil Umut Melere görev Arsenal-Molde...

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