UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Arsenal-Molde...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Emirates Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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