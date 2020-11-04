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GeriFutbol Son Dakika | İşte Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri!
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Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İşte Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri!

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Son Dakika | İşte Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri!
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Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

Son Dakika | İşte Süper Ligde 8. haftanın hakemleri

 

Son Dakika | İşte Süper Ligde 8. haftanın hakemleri

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