Son Dakika | İşte Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri!
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
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