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UEFA ülke puanında sezonu 9. bitirmek artık garanti gibi

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#UEFA#FENERBAHÇE#Union Saint Gilloise
UEFA ülke puanında sezonu 9. bitirmek artık garanti gibi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 23:43

Sarı lacivertli temsilcimizin Union Saint Gilloise galibiyetinin yanı sıra 11. Çekya’nın 3 takımının 2’sinin mağlup olması ve diğerinin berabere kalmasıyla, 9. sıradaki yerimiz büyük ölçüde garantilendi.

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Belçika’da 3-0 kazanan Fenerbahçe rövanş için önemli bir avantajın sahibi olurken Türkiye’nin ülke puanı sıralamasındaki yerine de büyük bir katkı sağladı. Sarı lacivertliler, Union Saint-Gilloise zaferiyle birlikte ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı ve Türkiye 38.100 puanla , 9. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı. 11. sıradaki Çekya’nın 3 takımının 2’sinin mağlup olması ve diğerinin berabere kalmasıyla, 9. sıradaki yerimiz büyük ölçüde garantilendi.

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2025-26’DA DiREKT DEVLER LiGi BiLETi

UEFA ülke puanı klasmanında bu sezonu ilk 10’da bitirecek ülkeler, 2025- 26’da Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkının sahibi olacak.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

1. İngiltere 101.553
2. İspanya 86.864
3. İtalya 85.855
4. Almanya 82.767
5. Fransa 64.997
6. Hollanda 61.300
7. Portekiz 55.482
8. Belçika 46.800
9. Türkiye 38.100
10. İskoçya 36.050

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#UEFA#FENERBAHÇE#Union Saint Gilloise

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