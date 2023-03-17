UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Avrupa'da temsilcimiz kalmadı, korkulan oldu... Süper Lig şampiyonu ön eleme oynayacak mı?

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2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilmesi için ilk 10'a girebilmemiz gerekiyordu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ile Sivasspor ise Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu'na çıkarken ilk maçlara 31.500 puanla 12. sırada başladık.

Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı Avusturya'yı geçmeyi amaçlıyorduk. İlk maçlarda Başakşehir’in beraberliğiyle 200 puan aldık, rövanş maçlarına umutlu çıktık ancak başaramadık. Başakşehir, Gent'e, Sivasspor ise Fiorentina'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe de 2-0'ın rövanşında Sevilla'yı 1-0 mağlup etse de Avrupa defterini kapattı.

Bu sonuçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncel listesi de değişiklik gösterdi ve son tabloyu Fanatik derledi.

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Başakşehir, Gent engelini aşamadı

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Gent'i konuk etti. Skor perdesini 31. dakikada açan Emmanuel Orban, 32. ve 34. dakikalarda bir kez daha sahneye çıktı. Başakşehir ağlarına 3 dakika 24 saniyede 3 gol atan Emmanuel Orban, Avrupa kupaları tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu unvanının sahibi oldu. Art arda yenilen goller sonrası oyundan düşen temsilcimiz, 37. dakikada da Hugo Cuypers'i durduramadı. 88. dakikada temsilcimizin Adnan Januzaj ile bulduğu gol ise sonucu belirledi.

Peri masalı sona erdi

Belçika ekibine 4-1 kaybeden Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti. 2. Eleme Turu'nda Netanya'yı, 3. Eleme Turu'nda Breidablik'i, Play-Off'ta Antwerp'i devirmeye başaran Turuncu Lacivertliler, A Grubu'nda muhteşem bir performans sergiledi. Fiorentina, Hearts, Rigas Skola ile bulunduğu grupta sadece 2 gol yiyen ve 13 puanla zirvede yer alan Emre Belözoğlu'nun ekibi, Gent'e mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.

Sivasspor, Fiorentina’ya diş geçiremedi

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Fiorentina’yı konuk etti. 1-0'ın dezavantajıyla sahaya çıkan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, evinde Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic'in yönettiği karşılaşmada güçlü rakibine diş geçiremedi. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Kırmızı Beyazlılar'ın Avrupa macerası sona erdi.

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Fenerbahçe'ye galibiyet yeterli olmadı

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Sevilla’yı Ülker Stadı'nda konuk etti. Kadıköy’de seyircisi önünde müthiş bir mücadele ortaya koyan Sarı Lacivertliler adeta tek kale oynadı. Güçlü İspanyol ekibi karşısında maçın tamamına hakim olan Jorge Jesus'un öğrencileri, arzuladığı 2. golü bulamayınca çeyrek final biletini rakibine kaptırdı.

Hangi takım kaç puan katkı verdi?

Avrupa'da bu sezon yarışan 5 temsilcimiz 11.800 puan toplayarak ülkeler sıralamasındaki yerimizi 12. sıraya taşıdı.

Temsilcilerimizin bu sezon ülke puanına yaptıkları katkı;

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Fenerbahçe: 19.0 puan

Başakşehir: 17.0 puan

Sivasspor: 10.0 puan

Trabzonspor: 8.5 puan

Konyaspor: 2.5 puan

Şampiyonlar Ligi: 1 Puan

Avrupa Ligi: 26.5 Puan

Konferans Ligi: 31.5 Puan

En çok katkıyı Fenerbahçe verdi

Fenerbahçe, bu sezonki performansı ve dünkü Sevilla galibiyetinin ardından ülke puanına en çok katkıyı yapan takım oldu. Sarı-Lacivertliler, bu sezon ülkemize 4.200 puan kazandırdı. Kanarya, son 5 sezonda en çok puan toplayan ekip unvanını da, galibiyet sonrası gelen 400 puanla kaptı. Sarı-Lacivertliler, toplamda 7.300 puanla zirveye ulaşarak, 7.100 puanlı Galatasaray’ı geride bıraktı.

Süper Lig şampiyonu ön eleme oynayacak mı?

Tüm takımlarımızın Avrupa’dan elenmesinin ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması’nda 2022-23 dönemini 32.100 puanla 12. sırada kaldık. Basel’le devam eden İsviçre, hemen arkamızda 30.175 puanla bizi geçmeye çalışacak. 2024-25’te Süper Lig şampiyonumuzun Devler Ligi’ne direkt katılması için bu sezonu ilk 10 içerisinde tamamlamamız şarttı. Bu olmadığı için lig şampiyonumuz, 2 sezon sonra gruplara kalmak için Play-Off oynayacak. İkinci ise 2. ön elemeden Kupa 1’e başlayacak. Avrupa Ligi’nde Türkiye Kupası sahibi Play-Off, lig 3.’sü Avrupa Ligi 2. ön eleme ve lig 4.’sü de Konferans Ligi 2. ön eleme oynayacak.

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Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 2 ve Konferans Ligi’ne 1 takım gönderecek.

Süper Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi Play-Off

Süper Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme

Süper Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. Ön Eleme

Süper Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. Ön Eleme

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi Play-Off

Türkiye kaçıncı sırada? 2023 UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste

1. İNGİLTERE - 106.427 PUAN

2. İSPANYA - 90.855 PUAN

3. ALMANYA - 81.731 PUAN

4. İTALYA - 77.211 PUAN

5. FRANSA - 60.997 PUAN

6. HOLLANDA - 58.900 PUAN

7. PORTEKİZ - 55.882 PUAN

8. BELÇİKA - 41.400 PUAN

9. İSKOÇYA - 36.400 PUAN

10. AVUSTURYA - 34.000 PUAN

11. SIRBİSTAN - 32.375 PUAN

12. TÜRKİYE - 32.100 PUAN

13. İSVİÇRE - 30.175 PUAN

14. UKRAYNA - 29.500 PUAN

15. ÇEKYA - 29.050 PUAN

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11. OLMAK ARTIK YETMİYOR

Bu sıralama, ülkelerin 2024-25 sezonundaki katılımcı sayılarını ve katılımcıların turnuvalara hangi turdan başlayacağını belirleyecek. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için ilk 10'a girmek şart. Kupa 1'in şampiyonu, kendi liginde Devler Ligi bileti alırsa, '11. ülkenin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılır' kuralı 2024'te kaldırılıyor.

YENİ KURAL

Yeni kural gereği, Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa, eleme oynayacak takımlar içinde 'Şampiyonlar Yolu'ndan gelen ve en iyi kulüp puanına sahip takım direkt gruplarda mücadele edecek.