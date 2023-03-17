Fenerbahçe - Sevilla maçında herkes bu anları konuşuyor! "5.5 dakikalık ihanet"

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. İlk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanmasına karşın Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltısıyla öne geçen sarı-lacivertliler, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve Sevilla, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

KÖTÜ KADER DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe dün akşamki Sevilla sınavı öncesinde Avrupa kupalarında ön elemeler hariç, çift ayaklı eleme turlarında olumsuz bir istatistiğe sahipti. Fenerbahçe bu turlarda deplasmanda oynayıp kaybettiği 14 eşleşmenin tamamında rakiplerine elenmekten kurtulamamıştı.

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Sarı lacivertli takım bu kez de Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği rakibi karşısında 1-0 kazanırken, turu getirecek skoru elde edemedi ve 15. eşleşmeden de boynu bükük ayrıldı.

JORGE JESUS BİR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi son 16 turunu geçemedi (6 sezon).

ARDA GÜLER NE YAPTI?

Fenerbahçe - Sevilla maçında en fazla çalım atan, faule maruz kalan ve sahipsiz top kazanan oyuncu Arda Güler'di.

Topla buluşma: 94

Pas %: 90

İsabetli pas: 57

Çalım: 6

Maruz kaldığı faul: 4

Sahipsiz top kazanma: 10

VALENCIA YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin bu sezon hücumdaki 1 numaralı silahı Enner Valencia, zaten müthiş olan performansını son dönemde daha da yukarıya taşımıştı. Valencia, Sevilla maçında da ağları havalandırarak son 9 resmi sınavında 1 asistle birlikte 12. golüne ulaştı.

OOSTERWOLDE BEKLENENİ VEREMEDİ

Jorge Jesus, Sevilla karşılaşmasında, ara transferde 6 milyon Euro’ya Parma’dan aldırdığı Jayden Oosterwolde’yi de oynattı.

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Sarı lacivertli formayla ilk kez 11’de sahaya çıkan Hollandalı sol bek, sadece savunmaya yönelik aksiyonlarda başarılı olurken, hücuma neredeyse hiç katkı yapamadı. Oosterwolde’nin henüz uyum sorununu aşamadığı ve takıma alışamadığı görüldü.

SEVILLA TEL TEL DÖKÜLDÜ

Sevilla, Avrupa Ligi'nin grup ve sonrası aşamalarında en az şut çektiği (3), gol beklentisi ürettiği (0.09 xG) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (3) maçı Fenerbahçe karşısında oynadı.

İspanyol temsilcisi ayrıca Avrupa Ligi tarihinde ilk kez bir ilk yarıda rakip ceza sahasında topla buluşamadı. (vs Fenerbahçe).

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

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Engin Kehale: Oyun Fenerbahçe'nin, tur Sevilla'nın

Jorge Jesus, sanki maçtan önce Fenerbahçe taraftarı arasında bir ilk 11 anketi yapmıştı.

Maça başlayan kadroda merak edilen Oosterwolde sol kenarda, Zajc merkezde, Arda Güler sağ kenardaydı. Sarı lacivertliler rakibi bozmak için değil, set oyununda daha üretken olmak için sahadaydı. Jorge Sampaoli ise bu sezon sadece Celta Vigo deplasmanında bir kez denediği ve verim alamadığı çift santraforlu düzeni tercih etti. En-Nesyri ve Rafa Mir ikilisi ile biraz daha üçlü savunmanın arasına koşular yapmayı planladı.

İLK YARI ÜRETKEN DEĞİLDİ

İlk 45 dakikada Sevilla savunmada istediğini almış gibi gözüküyordu. %68 topa sahip olan Fenerbahçe, bu bölümde üretkenlikte zorlandı. Arda’nın biraz fazla top tutması, Valencia’nın gezgin forvet rolünde ceza sahasından uzak kalması ve Oosterwolde’nin etkisizliğiyle istediğimiz pozisyonları bulamasak da İspanyol temsilcisine bu bölümde ceza sahamızda tek bir topla buluşma fırsatı vermedik. Telles’in hatasıyla kazandığımız penaltı ile soyunma odasına önde gitmeyi başardık.

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POZİSYONLAR PEŞ PEŞE

Gol ile Fenerbahçe heveslendi, keyiflendi, ritimlendi. 49’da Arda Güler vurdu, 50’de Joshua King. 52’de yine Arda ortaladı, Szalai vuramadı. 54’te Valencia’nun şutunda top direği sıyırdı. Tam rüzgârı arkamıza aldık, gol geldi gelecek derken kale arkası tribünü el frenini çekti. Sahaya gelen çakmaklarla yerde kalan Dmitrovic ile oyun durdu, sarı lacivertlilerin temposu bozuldu. Son yarım saat bir daha aynı seviyeye çıkamadık. Anlık pozisyonlar bulsak bile düzenli bir baskı kuramadık. Tur elimizden kayıp giderken, akıllarda tam iyi oynarken oyunun durduğu o 6 dakika kaldı.

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Uğur Meleke: 5.5 dakikalık ihanetin sonucu

Fenerbahçe için 2022-23 sezonu, iki perde olarak yaşandı garip bir biçimde...

Temmuzdan kasıma kadar net bir stratejiyle ne yaptığını bilen, bir ilk 11’i değil ilk 25’i olan, kadrodaki her bir bireye dokunmayı başaran Jesus umutlandırmıştı sporseverleri. Ancak ne olduysa Dünya Kupası’ndan sonra oldu: Jesus o önde coşkuyla basıp, savunmayı orta sahaya kadar çıkaran cesur oyunundan tavizler verdi. Kadro derinliğini zayıflattı, Ocak 2023’le beraber birçok oyuncuyu kulübede unuttu. Hem taktiksel tavizler, hem bireysel düşüşler üst üste gelince Fenerbahçe ligin ikinci devresinde, ilk yarıdaki görüntüsünden çok uzak kaldı düne kadar.

FABRİKA AYARLARINI HATIRLADI

Dün, sezonun en önemli maçının santrası itibariyle fabrika ayarlarını kısmen hatırladı Jesus. Neden 11’de olduğunu kendisi de anlamayan Oosterwolde dışında uyumlu ve tutkulu bir oyuncu grubu vardı sahada. Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi önde baskıyla başladı, kaybettiği topları çabuk geri kazandı. Atak sürekliliği beraberinde 39’daki penaltıyı ve umutları da getirdi. Fenerbahçe soyunma odasına galip gitmenin verdiği enerjiyle ikinci yarıya da iyi başladı ve 49’da Arda, 50’de King, 53’te Valencia ile üç mutlak fırsat yakaladı. Ancak tur iki sebeple kayıp gitti elden.

ALTAY 100 METRE GERİDEN GELDİ

1- 54'üncü dakikada son derece mânâsız bir şekilde kale arkasından yabancı madde yağdı sahaya. O anlarda iyi bir hava yakalayan oyuncuların ritmini o spor teröristleri düşürdü. Dmitrovic yerde kaldı. Hakem anons yaptırdı. Altay uyarı yapmak için 100 metreden geldi oralara. Beş buçuk dakikalık bir ihanet yaşandı adeta orada. Ve muhtemelen Fenerbahçe’nin galip gelmesini istediklerini iddia eden o spor teröristleri, maçın ritmini söndürdüler o yabancı maddelerle.

JESUS SABİT FİKİRLİYDİ

2- Jesus son dönemde birçok maçta olduğu gibi oyuncu değişiklikleri konusunda sabit fikirliydi. 83’ten çok daha önce bir stoper çıkarıp dörtlü savunmaya dönebilirdi. Daha ikinci yarının başında Oosterwolde/Samuel değişikliği gelebilirdi. Ayrıca Fenerbahçe’nin neredeyse tek gol umudu olan Valencia’nın her iki maçta da 80’lerde çıkması hayal kırıklığı.