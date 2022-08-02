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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

#Uefa#Uefa Konferans Ligi#Uefa Konferans Ligi Kura
UEFA Konferans Liginde Başakşehir ve Konyasporun rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. turunda mücadele eden temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un turu geçmeleri halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik engelini geçerse; elemelerin play-off turunda " Lillestrom - Royal Antwerp" eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz engelini geçerse; elemelerin play-off turunda "Neftçi Baku - Rapid Wien" eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko engelini geçemezse; UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda "AIK - Shkendija" eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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