UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik engelini geçerse; elemelerin play-off turunda " Lillestrom - Royal Antwerp" eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz engelini geçerse; elemelerin play-off turunda "Neftçi Baku - Rapid Wien" eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDEN ELENİRSE...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko engelini geçemezse; UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda "AIK - Shkendija" eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.