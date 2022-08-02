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Son dakika: Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

#Şampiyonlar Ligi#Trabzonspor#Kopenhag
Son dakika: Trabzonsporun Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Danimarka ekibi FC Kopenhag ile eşleşti.

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Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonuTrabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavili temsilcimiz Danimarka ekibi FC Kopenhag ile eşleşti. İlk maç Danimarka'da oynanacak, ikinci maç ise Trabzon'da.

UEFA’nın daha önce açıkladığı takvime göre Play-Off turu ilk maçı 16-17 Ağustos, rövanşı ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karadeniz ekibi, Play- Off’u geçmesi halinde gruplara katılacak ve büyük bir gelirin de sahibi olacak.

Devler Ligi’nde gruplara katılım bedeli; 15 milyon 640 bin Euro. Trabzonspor’un alacağı yayın geliri; 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri ise 1 milyon 137 bin Euro... Trabzonspor, Play-Off’u geçmesi halinde 19 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam kazanacak. Gruplarda her galibiyete 2.8 milyon Euro, beraberliğe de 930 bin Euro veriliyor.

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Cornelius'un eski takımı

Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius, Kopenhag altyapısında futbola başladı. Çeşitli yaş kategorilerinde takımın formasını giyen Cornelius, 2012 yılında çıktığı A Takım'da bir sezon geçirmesinin ardından 8.7 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Cardiff'e transfer oldu.

Ocak 2014'te Kopenhag'a geri dönen Danimarkalı golcü, 2017 yılında 6 milyon euro bedelle Atalanta'ya gitti.

Kopenhag'da 176 maça çıkan Cornelius, 61 gol atıp 18 asist yaptı.

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#Şampiyonlar Ligi#Trabzonspor#Kopenhag

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