Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

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Sivasspor ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri, UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak.

İLK RAKİP SLOVACKO

Temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak olan ilk maç 4 Ağustos 2022 Perşembe günü gerçekleşecek. Mücadele TSİ saat 20.00’de başlayacak. Bir hafta sonra oynanacak rövanşın ardından sarı lacivertliler, turu geçerse Austria Wien ile gruplara kalmak için mücadele verecek.

SİVASSPOR'UN DA OLASI RAKİBİ NETLEŞTİ

Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu'nda Malmö-Diddeleng eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Avrupa arenasında yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

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Play-Off turunda olası her iki eşleşmede de ilk maçları temsilcilerimiz 18 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanşlar ise 25 Ağustos'ta Türkiye'de...

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