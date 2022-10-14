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UEFA Avrupa Ligi'ne damga vuran performans: Old Trafford'da Ronaldo'lu Manchester United'a duvar ördü! Fenerbahçe detayı...

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#Francis Uzoho#Manchester United#Ronaldo
UEFA Avrupa Ligine damga vuran performans: Old Traffordda Ronaldolu Manchester Uniteda duvar ördü Fenerbahçe detayı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 14:13

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan Manchester United - Omonia Nicosia maçına konuk ekip kalecisi Francis Uzoho damga vurdu. Old Trafford'da tam 12 kurtarışa imza atan ve Ronaldo, Rashford, Fernandes gibi yıldızları durduran Uzoho 90+3'te gelen gole engel olamadı. Nijeryalı kalecinin koyu bir Manchester United taraftarı olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki file bekçisinin United ile ilgili eski tweetleri yeniden gündem olurken maç sonrası basın toplantısında United ve Old Trafford ile ilgili sözleri de çok konuşuldu.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında Manchester United ile Omonia Nicosia karşı karşıya geldi. Old Trafford'da dolu tribünler önünde oynayan mücadeleye ne Cristiano Ronaldo ne de bir başka United yıldız damga vurdu. Maçın önüne geçen performans Omonia'nın yedek kalecisi Francis Uzoho'dan geldi.

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AS KALECİNİN SAKATLIĞIYLA ŞANS BULDU, 12 KURTARIŞ YAPTI

Takımın as kalecisi Fabiano'nun sakatlık sebebiyle kadroda olmadığı Manchester United maçında şans bulan 23 yaşındaki kaleci Francis Uzoho, 90+3. dakikaya kadar kalesini Manchester United'ın yıldızlarına kapattı. Ronaldo, Rashford, Fernandes, Casemiro, Antony gibi yıldızların pozisyonlarında gole izin vermeyen, ikinci yarının ortasında yaptığı bir kurtarış sonrası sakatlık yaşamasına rağmen oyuna devam eden Nijeryalı kaleci, 90+3'te Scott McTominay'in golüne engel olamadı.

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Francis Uzoho, Manchester United karşısında toplam 12 kurtarışa imza attı. Uzoho 9.9 puan alarak maçın da oyuncusu oldu.

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UEFA Avrupa Ligine damga vuran performans: Old Traffordda Ronaldolu Manchester Uniteda duvar ördü Fenerbahçe detayı...

KOYU BİR MANCHESTER UNITED TARAFTARI

Kariyerine ülkesi Nijerya'da başlayan, ardından Deportivo altyapısına gelen Uzoho, İspanya'da 3 yıl boyunca Deportivo ve Elche formaları giydi. 2019 yılında Anorthosis ile Güney Kırbıs Rum Kesimi macerası başlayan Nijeryalı kaleci 1 sezon Omonia'da kiralık geçirdikten sonra 250 bin euro bonservis bedeliyle APOEL Nicosia'ya transfer oldu. geçen sezonun başında ise Omonia'ya bedelsiz olarak imza attı. Uzoho'nun güncel piyasa değeri 450 bin euro.

Kariyerinin en büyük performansını Manchester United'a karşı Old Trafford'da sunan Uzoho'nun koyu bir Manchester United taraftarı olduğu ortaya çıktı. Grup kuraları sonrası sosyal medya paylaşımlarında çok mutlu olduğunu, United'a karşı oynamak için ölebileceğini bile yazan Uzoho rüyasını dün akşam gerçekleştirmiş oldu.

Öte yandan Uzoho'nun geçmişte Manchester United'a veya United oyuncularına Twitter'dan gönderdiği 'mention'lar da sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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UEFA Avrupa Ligine damga vuran performans: Old Traffordda Ronaldolu Manchester Uniteda duvar ördü Fenerbahçe detayı...

İDOLÜ DE GEA İLE TANIŞTI

Maç sırasında bir kurtarışı sonrası Cristiano Ronaldo ile gülümsedikleri fotoğraf sosyal medyada çok konuşulurken Nijeryalı file bekçisi maç sonunda 'idolüm' dediği David De Gea ile de tanışma şansı yakaladı.

Ronaldo ile fotoğrafığı "Bugün rüyalarım gerçek oldu. Old Trafford, bu geceyi asla unutmayacağım." yazarak paylaşan Uzoho, De Gea ile fotoğrafını ise 'İdolümle sonunda tanıştım.' notuyla paylaştı.

UEFA Avrupa Ligine damga vuran performans: Old Traffordda Ronaldolu Manchester Uniteda duvar ördü Fenerbahçe detayı...

MAÇ SONU RÖPORTAJDA SAMİMİ SÖZLER

Old Trafford'daki maça performansıyla damga vuran Uzoho, maçın ardından basın toplantısında samimi açıklamalar yaptı:

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"Ben bir Manchester United taraftarıyım. Bir gün Old Trafford'da oynamak için Tanrı'ya hep dua ettim. Bu benim hayalimdi. Kura çekimini görünce de çok heyecanlanmıştım. Benim için güzel bir maç oldu. Performansımla ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

UEFA Avrupa Ligine damga vuran performans: Old Traffordda Ronaldolu Manchester Uniteda duvar ördü Fenerbahçe detayı...

UZOHO, FENERBAHÇE'NİN ESKİ KALECİSİ FABIANO'NUN YEDEĞİ

Omonia'da yedek kaleci pozisyonunda olan Uzoho'nun önünde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı kaleci Fabiano yer alıyor. Uzoho bu sezon toplam 3 maça çıkarkan Fabiano 10 maçta takımın kalesini korudu.

Fabiano, 2016/17 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Sarı-lacivertli takıma gelmiş, toplam 14 maçta süre alıp kalesinde 12 gol görmüştü.

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UEFA Avrupa Ligine damga vuran performans: Old Traffordda Ronaldolu Manchester Uniteda duvar ördü Fenerbahçe detayı...

 

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#Francis Uzoho#Manchester United#Ronaldo

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