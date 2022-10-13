Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs'tan samimi açıklamalar! İstanbul, Galatasaray, Türk yemekleri, şampiyonluk...

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Galatasaray’ın Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens’ten Galatasaraylı taraftarlara mesaj: "Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım."



Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, sarı-kırmızılı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiğini dile getiren Mertens, "Türkiye’ye ilk geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılandık. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz" diye konuştu.



Tecrübeli futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs ise "Çok sıcak bir karşılama oldu çok memnun kaldık" dedi.

"BEBEĞİMİZ BENİ İNSAN OLARAK ÇOK FAZLA DEĞİŞTİRDİ"



Çocukları olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Dries Mertens, "Çocuğumuzun hayatımıza girmiş olmasından dolayı çok memnunum. Daha önce eve geldiğim zaman eşim vardı, tabi ki eşimi görmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum ama artık bebeğimiz de var. Bu beni insan olarak çok fazla değiştirdi" şeklinde konuştu.



"ORADA 9 SENE YAŞADIKTAN SONRA ORADAN BİR HATIRA OLSUN İSTEDİK"



Napoli’de 9 yıl yaşadıktan sonra oğullarına hatıra olması için Ciro ismini koyduklarını dile getiren tecrübeli kanat oyuncusu, "Mertens: Ciro, Napoli’de aslında Napolilere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro’ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro Romeo koyduk" ifadelerini kullandı.

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