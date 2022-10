Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs'tan samimi açıklamalar! İstanbul, Galatasaray, Türk yemekleri, şampiyonluk...

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens’ten Galatasaraylı taraftarlara mesaj: "Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım."



Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, sarı-kırmızılı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiğini dile getiren Mertens, "Türkiye’ye ilk geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılandık. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz" diye konuştu.



Tecrübeli futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs ise "Çok sıcak bir karşılama oldu çok memnun kaldık" dedi.

"BEBEĞİMİZ BENİ İNSAN OLARAK ÇOK FAZLA DEĞİŞTİRDİ"



Çocukları olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Dries Mertens, "Çocuğumuzun hayatımıza girmiş olmasından dolayı çok memnunum. Daha önce eve geldiğim zaman eşim vardı, tabi ki eşimi görmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum ama artık bebeğimiz de var. Bu beni insan olarak çok fazla değiştirdi" şeklinde konuştu.



"ORADA 9 SENE YAŞADIKTAN SONRA ORADAN BİR HATIRA OLSUN İSTEDİK"



Napoli’de 9 yıl yaşadıktan sonra oğullarına hatıra olması için Ciro ismini koyduklarını dile getiren tecrübeli kanat oyuncusu, "Mertens: Ciro, Napoli’de aslında Napolilere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Ciro’ydu. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro Romeo koyduk" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR DIŞINDA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORUZ, DIŞARI ÇIKIYORUZ"

"MENEMEN, YUMURTA, TAVUK VE KEBAP SEVİYORUZ"

"İSTANBUL BİR DÜNYA ŞEHRİ VE İNTERNETTEN ÇOK FAZLA TAVSİYE ALIYORUM"

"KUPA KAZANMAYA GELDİM VE BU HEDEF DOĞRULTUSUNDA DA ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

"EN EĞLENCELİ İSİM KEREM AKTÜRKOĞLU"

"OKAN BURUK HEM ESKİYİ HEM YENİYİ TEMSİL EDİYOR"

"DAHA ÖNCE 10 NUMARAYI METİN OKTAY GİYDİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK"

"GALATASARAY’IN ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUNU BİLİYORDUM VE GELDİĞİM ZAMAN DA BUNU GÖRDÜM"

"BURAYA KAZANMAYA GELDİM VE KAZANACAĞIM"

Türkiye’de yaşadıktan sonra oğullarına Türkçe isim de koyabileceklerini dile getiren Katrin Kerkhofs şöyle konuştu:"Belki iki sene burada yaşadıktan sonra da oğlumuza Mehmet ismini de verebiliriz."Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs, tecrübeli futbolcunun yeni doğan bebekleriyle çok ilgilendiğini dile getirdi. Kerkhofs, "Çok mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor belki şakayla karışık baba olarak eş olmaktan çok daha iyi (şaka yapıyor)" dedi. Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs’un soru cevap şeklindeki röportajı şöyle:Antrenmanlar dışında eşiyle birlikte dışarı çıkıp, vakit geçirdiklerini belirten Mertens, "Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyuz buraya yerleşme sürecimiz, takıma alışmam ve yeni bir hayata başlamamız bunların hepsi çok güzel bir şekilde geçti ve çalışmalar dışında birlikte vakit geçiriyoruz, dışarı çıkıyoruz. Eşim bu tür araştırmalar yapıyor ve ondan tavsiye alıyorum" diye konuştu.Menemeni çok sevdiklerini ifade eden Kerkhofs, şu ifadeleri kullandı"Yeni restoranları keşfetmeye çok meraklıyız ama daha küçük tarzdaki restoranları... Menemen seviyoruz, yumurta, tavuk ve kebap seviyoruz. Nişantaşı’nda belli başlı dükkanlara gidiyoruz kafelerde oturuyoruz."Eşi Katrin Kerkhofs: "Türkler her zaman ülkesiyle gurur duyuyor. Güzel bir yer varsa orayı tavsiye ediyor. Türk insanları bize nereye gideceğimiz konusunda tavsiyede bulunuyor. Onun dışında internetten de çok araştırma yapıyorum. Sonuçta İstanbul bir dünya şehri ve internetten çok fazla tavsiye alıyorum."Mertens: "Benim için İstanbul’da en güzel yer stadımız. Statta maç oynamak ve orada kazanmak en güzeli bence. Eşim Sultanahmet, Dolmabahçe Sarayı ve Karaköy’ü seviyor. Karaköy’de de dolaştık oralar da çok güzel."Mertens: Uzun yıllar önce biz 11 yaşındayken tanıştık. Bir arkadaşımız evinde eğlence düzenlemişti. Eşim de bizim komşumuzdu ve oraya da katıldı, ilk defa orada tanıştık ama yaşımız küçüktü. Sonra 16 yaşıma geldiğim zaman gidip eşime açıldım ve seninle beraber zaman geçirmek istiyorum dedim ve bu şekilde bir araya geldik.Eşi Katrin Kerkhofs: Çok romantik oldu. Hatta Dries benden çok daha fazla romantik biridir, bu tarafı çok hoşuma gidiyor. Evlilik teklifi için beni ilk defa görüştüğümüz parka götürdü. Bir gün gel köpeği gezdirmeye gidelim dedi ve otururken orada evlenme teklifini etti ve ben de evlilik teklifini kabul ettim.Eşi Katrin Kerkhofs: En büyük sürprizi oğlumuz tabii ki... Mertens bana çok fazla sürpriz yapar. Bu doğum günümde Mertens sabahleyin geldi valizini hazırla dedi ve Bodrum’a gittik ve orada doğum günümü kutladık. Ayrıca arkadaşlarım ve ailem de oradaydı. En son ve en güzel sürprizi buydu.Daha önce 19 yaşımdayken Bodrum’a ziyarette bulunmuştum ve o zamanlar çok daha fazla eğlence vardı, ancak şimdi daha sakin ve daha güzel bir şekilde buldum.Mertens: Sosyal hayatımda kendimi çok fazla futbolcu gibi hissetmiyorum dışarı çıkayım bir yerde oturayım kahvemi içeyim ve o sırada çok fazla futbolla ilgilenmeyeyim isterim. Arkadaşlarımla oturup sohbet etmeyi severim.Katrin Kerkhofs: Mertens çok sosyal biri, ayrıca evin içerisinde star gibi davranma gibi bir durumu hiç olmadı. Eve geldiği zaman çocukla ilgileniyor, yemek yapıyor, başka işleri de var. Onun için star gibi davranma gibi bir durumu yokEşi Katrin Kerkhofs: Çocuğumuz için ayrı kendimiz için ayrı şarkımız var.Çocuğumuz için," Elton John Your Song "Yani sen dünyaya geldiğin için bizim dünyamız çok güzel oldu. Kendi şarkımız da evlendiğimiz zaman dans ettiğimiz şarkı.Mertens:18-19 yaşımızda diskoteğe gittiğimiz zaman aramızda bir bağ yarattı bu şarkı.Mertens: Eve geldiğim zaman benim için önemli olan rahat bir şekilde zamanımı geçirmek ve sevdiğim insanlarla bir arada olmak. Çok fazla futbolla ilgili bir şeyler konuşmayı tercih etmiyorum, eve geldiğim zaman o sayfa kapanıyor, ev sayfası açılıyor.Eşi Katrin Kerkhofs: İç saha maçlarına geliyorum hatta Ciro Romeo’ (çocukları)ile geldim. Ancak çok ses var tabii çok ses olduğu için ona kulaklık taktık. Napoli’de de böyle bir ortam gördük ama bu kadar güzelini daha önce hiçbir zaman görmedim.Mertens: Şu anda henüz karar vermedim onu gol attığım zaman nasıl bir gol sevincim olacağını birlikte göreceğiz. Ancak buraya tabi ki kupa kazanmaya geldim ve bu hedef doğrultusunda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.Eşi Katrin Kerkhofs: Futbolcu olmasını istemem. Oğlumun müzisyen olmasını istiyorum, ailem de müzisyen dolayısıyla müzikle ilgili bir şeyler yapabilir.Eşi Katrin Kerkhofs: Belçika’da sunuculuk yapıyorum sizin gibi... Meslektaşız, bunun haricinde Dj’lik yapıyorum. Ama en önemlisi anneyim ve Dries’in eşiyim.Eşi Katrin Kerkhofs: Çok isterimMertens: Çok memnunum takımımdan. Takım arkadaşlarımdan da çok çok memnunum. Takımım geçen seneki kötü sonuçlardan sonra yenilendi, on üç tane yeni oyuncu geldi ve tabii ki tekrar bir araya gelip bir güzel iş başarmak istiyorlar. Daha yeni bir takımız, bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı da düşünüyorum.Mertens: Çok fazla isim var ama en eğlenceli isim Kerem Aktürkoğlu. Konuşmayı çok seviyor ve yüksek sesle konuşuyor.Mertens: Okan hocanın bana karşı çok olumlu bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. İlk başta da beni çok fazla istedi takıma, baktığımız zaman da hem eskiyi hem yeniyi temsil ediyor. Çünkü eskiden takımın oyuncusuydu. Şimdi ise hoca ve bunun da iyi bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Sadece bana karşı değil tüm takıma karşı çok iyi. Bize tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor.Mertens: Kendisine çok çok teşekkür etmem gerekiyor. Ben normalde sol kanat oynarken bir anda hücum hattına aldı, onun sayesinde çok fazla gol atmaya başladım. Ona sadece teşekkür edebilirim çünkü kariyerimde önemli bir değişiklik yaptı. Ve bu benim kariyerim açısından güzel oldu.Mertens: Burada tabi ki 10 numarayı almak daha önce 10 numarayı Metin Oktay giydiği için önemli bir sorumluluk, bunun kulüp tarihi için ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.Mertens: Ben soyunma odasında daha sessizim, çünkü daha çok saha içinde yapmam gereken şeylere odaklanıyorum ve onları düşünüyorum.Eşi Katrin Kerkhofs: Biraz babasına benziyor oğlumuz sakin bir bebek. Bol bol uyuyor. Tam böyle olması gereken bebek tarzı bu.Mertens: Galatasaray’a gelmeden önce Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ve geldiğim zaman da bunu gördüm ve özellikle de bizim stadımızda oynamak muhteşem bir duygu. Açıkçası Galatasaray’da olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip maç izledikleri zaman mutlu oluyor. Türkiye Ligi’nin ne kadar saygın bir lig olduğunu görüyorlar. Üst düzeyde saygı göstermemiz gerekiyor.Mertens: Taraftarımıza vermek istediğim mesajım ’Buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım’