Son Dakika: Francesco Totti - Ilary Blasi kavgasında yeni perde! 'Köpek gibi acı çektim' demişti, intikam alıyor... Servet değerinde misilleme...

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İtalyan futbolu ve Roma kulübünün efsanesi Francesco Totti ile 20 yıllık sevgilisi ve 17 yıllık eşi Ilary Blasi, Temmuz ayında boşanmıştı. Ünlü çiftin ayrılık sebebinin 'karşılıklı ihanet' olduğu ortaya çıkmış ve Francesco Totti, geçtiğimiz ay verdiği röportajla Ilary Blasi'nin kendisini nasıl aldattığını duygusal bir şekilde anlatmıştı.

Francesco Totti, Corriere Della Sera'ya verdiği röportajda Ilary Blasi'nin kendisini birden fazla kişiyle aldattığını söyleyerek, "Telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok daha eskiye dayanıyordu. Şok yaşadım. Ilary'nin başka biriyle sevgili olması benim için şoktu. Başkalarına ilgi duyabileceğine inanamadım ama mesajlar gözümün önündeydi işte. Otellerde buluştukları yazıyordu mesajlarda... Kuaförü Alessia'nın da bu buluşmalara aracılık ettiğini anladım. Diğer kişilerin isimlerini vermeyeceğim." demişti.

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ÇANTALARINA EL KOYDU

Francesco Totti ve Ilary Blasi arasındaki çekişmeli mal paylaşımı sürerken ortaya yeni bir iddia atıldı. İtalyan basını, efsane futbolcunun, eski eşinin çantalarına el koyduğunu öne sürdü. Totti'nin bu hareketinin gerekçesi konuyu bambaşka bir noktaya taşıdı.

Corriere della Sera'ya yeni verdiği demeçte, "Ne yapmamı bekliyordunuz? Belki takas yaparız diye çantalarını sakladım" diyen Totti'nin kullandığı 'takas' sözcüğünün perde arkasına ulaşıldı. İddiaya göre; Ilary Blasi, Totti'nin saatlerine el koydu ve geri vermiyor.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Konuyla alakalı konuşan Totti'ye yakın bir kaynak, Blasi'nin tek yapması gerekenin saatleri geri vermek olduğunu savundu. İsmi açıklanmayan kişi, "Blasi'nin çantalarını geri almak için yapması gereken tek şey saatleri geri vermek. Bu şekilde her şey çözülür." dedi.

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Öte yandan Ilary Blasi'nin konuyu mahkemeye çalıştığı ve yasal olarak çantalarının iade edilmesini talep ettiği ortaya çıktı. Ancak Blasi'nin geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf bu davada başına iş açabilir. Güzel isim, Totti'ye geri vermediği iddia edilen saat markasının önünde çekildiği fotoğrafı paylaşarak esk eşiyle dalga geçmişti.

İKİSİ DE SERVET DEĞERİNDE

İtalyan basını her ne kadar rakam vermese de hem Francesco Totti'nin saat koleksiyonun hem de Ilary Blasi'nin çanta koleksiyonun servet değerinde olduğunu ve bu yüzden taraflar arasında konunun büyüğünü yazıyor.

SAAT KOLEKSİYONUNU BABASI MI ALDI?

Francesco Totti, ayrılık ve ihanetin perde arkasını anlattığı röportajda saat konusuna değinmişti. İtalyan eski futbolcu, saatlerini evden alan kişinin Ilary Blasi değil babası olduğunu öne sürmüştü.

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Totti, "Boşanmamızdan sonra babası, eşyalarını almak için evimize geldi. Daha sonra fark ettim ki saat koleksiyonumun hepsini alıp götürmüş. Kutuları ve garanti belgeleriyle beraber götürmüş. Yanlışlıkla olabilecek bir şey değil. Ayrıca peşime özel birini takmışlar. Arabama, evime ses kayıt cihazları yerleştirmişler. GPS ile takip ediliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ILARY BLASI AYRILIK AÇIKLAMASINDA NELER DEMİŞTİ?

Totti ve televizyon sunucusu Ilary Blasi, İtalyan Haber ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada Totti ile ayrıldıklarını doğruladı.

Blasi açıklamasında; "20 yıl ve üç harika çocuğun ardından, Francesco Totti ile evliliğimiz bitti. Ayrılık sebebimiz bize özel kalacak ve daha fazla açıklama yapmayacağız. Herkesi özel hayata saygıya ve spekülatif haberlerden uzak kalmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Roma'nın efsane kaptanı Totti ise; "Evliliğimizdeki krizi çözmeye çalıştım ama ne kadar acı verse de ayrılığın kaçınılmaz olduğunu anladık. Son aylarda yaptığım ve söylediğim her şey çocuklarımı korumak içindi. Onlar benim en kıymetlim. Girdiğimiz bu yeni yolda Ilary ile birlikte onların gelişimleri için mücadele edeceğiz. Sevgili eşime her zaman güvendim ve saygı duydum." diye konuştu.

TOTTI'NIN BÜYÜK SES GETİREN AÇIKLAMASU ŞU ŞEKİLDEYDİ

Bu konuda konuşmayı hiç düşünmüyordum ama benden başka herkes konuştu. Çocuklarımın yanlış şekilde acı çekmelerini istemiyorum. Başta şunu söylemek istiyorum. İlk aldatan ben değildim. Kusursuz evlilik yoktur bunu biliyorum. Bizimki de mükemmel değildi. İlk olarak 2016 yılında, futbolculuk kariyerimdeki son yılda krizler çıkmaya başladı. Üzgündüm, ona ihtiyacım vardı ama bana o ilgiyi göstermiyordu.

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"BABAMI KORONAVİRÜS'TEN KAYBETTİM, BEN HASTA OLDUM, YANIMDA OLMADI"

12 Ekim 2020'de babamı koronavirüsten kaybettim. Onu son olarak 26 Ağustos'ta görmüştüm. Hasta olduğu için daha sonra ziyaret edemedim. Yıkılmıştım. Ilary yanımda değildi. Daha sonra ben virüse yakalandım, 25 gün evde karantinada kaldım. Çocuklarımı, eşimi çok özledim. Sonunda çocuklarıma ve eşime kavuştum ama eşim artık eskisi gibi değildi.

"YAKIN DOSTLARIM, BİRDEN FAZLA KİŞİYLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Geçen yılın Eylül ayında söylentiler vardı. Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. Ben de cevap olarak 'İmkansız' diyebiliyordum. Ciddi olduklarını, Ilary'nin birden fazla kişiyle beni aldattığını söylüyorlardı. Çok güvendiğim, ömürlük dostlarım bile bana bunu söylemeye başladı. İnanamıyordum.

"KOD ADLARI KULLANIYORDU"

Sonra telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok daha eskiye dayanıyordu. Şok yaşadım. Ilary'nin başka biriyle sevgili olması benim için şoktu. Başkalarına ilgi duyabileceğine inanamadım ama mesajlar gözümün önündeydi işte. Otellerde buluştukları yazıyordu mesajlarda... Kuaförü Alessia'nın da bu buluşmalara aracılık ettiğini anladım. Diğer kişilerin isimlerini vermeyeceğim.

"KÖPEK GİBİ ACI ÇEKTİM"

Her şeyi içimde tuttum. Kimseye bir şey söylemedim. 11 yaşımdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadım derdimi. Sorunlar karşısında gözlerini kapatan biri değilim ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladım. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Bir gün bana dedi ki; 'Bu yıl Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra döneceğim.' İnanamadım.

"BENİ KURTARAN NEOMI OLDU"

Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu.

Noemi ile ilk başta arkadaştım. Stadyumda fotoğraflandığımız gün arkadaştık. O arkadaşlarıyla birlikte spora gitmiş, padel oynamış ve ardından maça gelmişler. Haberim yoktu. O an arkadaştık zaten. Arkadaşım olan birinin gelişinden haberim olsaydı yan yana oturuyor olurduk, neden uzak oturmayı tercih edelim ki. İlişkimiz bu yılın başında başladı diyebilirim. Tekrar ediyorum; ilk aldatan asla ben olmadım.

"İNKAR EDİP O ADAMLARLA GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ"

Aldatıldığımı öğrendiğim ilk günlerde sesimi çıkarmadım. Hala ailemi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bir noktada dayanamadım ve Ilary'e diğer adamı sordum. İnkar etti, tanımadığını söyledi. Sonra bildiğimi fark etti. Bana sadece kahve içmek için görüştüğünü söyledi. Fark ettim ki Mart 2021'de tanışmışlar. Hem o adam varmış, hem de başkaları... Bildiklerimi, bulduklarımı ona söyledim. Daha sonra kuaförü Alessia ile yüzleştirdim. İkisi de inkar ediyordu. Aynı tarihlerde o adamlarla görüşmeye devam ediyordu. Bu basına düşmeden ben ve Neomi ile ilgili haberler basına düştü.